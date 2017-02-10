Динияр Билялетдинов: Слова Карпина пропускаю мимо ушей
Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов после долго молчания дал интервью — спецкору «Советского спорта».
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Видимо, что-то случилось...
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— С какими надеждами подходите к завершающей части этого сезона?
— Поиграть, насладиться футболом. Заработать
— Почему, кстати, вы на месте, которым недовольны? Игроки в «Рубине» серьезные, тренер из футбольной страны…
— В России сложный чемпионат. А игрокам и тренерам из других стран нужно время на адаптацию. Хави Грасия
— «Рубин» никогда не играет в пять защитников?
— Грасия предпочитает четырех. Наверное, пять — не в его вкусе.
— «Рубин» играет чаще от соперника или от себя?
— В первой части сезона чаще играли от соперника.
— Намеренно — или соперник вынуждал?
— И так, и так. Были матчи, когда желание выиграть заставляло искать пути к воротам, исходя из ситуации на поле. Но вот к «Спартаку» и ЦСКА целенаправленно готовились всю неделю. Победить не получилось, но по игре, считаю, вышло неплохо.
— В мае у вас заканчивается контракт. С продлением пока тишина?
— Надо
— В уже прошедших контрольных матчах получилось?
— С «Осиеком» я не вышел, а против софийского ЦСКА и японцев сыграл. Тренер
— Вы работали с многими тренерами. Каков Грасия в сравнении с ними?
— Эмоциональный. Требовательный. Хотя у того же Унаи Эмери, если продолжать испанскую линию, требования были немножко другими.
— В каком смысле?
— Иной направленности. Грасия уделяет большое значение агрессивному прессингу и персональному противодействию. Много силовых упражнений, таких, как прыжки со штангой. Эмери не так ценил тренажерный зал, давал больше работы с мячом. В этом смысле Грасия чуть менее испанец — это я сейчас о стиле, а не о национальности. Зато у него тренировки очень интенсивные. Сейчас много команд, предпочитающих разваливать чужую игру. Быстрые перемещения в зоне атаки серьезно осложняют такую тактику. Потерял, отпрессинговал, вернул мяч, снова пошел к чужим воротам. Интенсивность тренировок даст «Рубину» возможность играть именно так.
— В душу футболистам Грасия лезет?
— Бывает, на поле
— Общепризнанный футбольный эксперт номер один в России сейчас Валерий Карпин. Согласны?
— Слушал я его пару раз. Нравится — на здоровье.
— Вам от Карпина, от которого вы уходили из «Спартака», недавно перепало в интервью коллегам Кружкову и Голышаку. По делу?
— Мне есть чем ответить Георгичу, но уже устал, если честно, от его упоминаний. Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей. Неинтересно.
— Про пять кило лишнего веса, набранных вами в отпуске, все же спрошу. Как так, с
— У Карпина проблемы со счетом, наверное. У меня таких проблем нет, и добавить к этому нечего. Мое отношение к Карпину все знают. Может говорить, что угодно, — оно не поменяется. Его отношение ко мне, наверное, такое же, но мне по барабану. Если человек неприятен, это навсегда. Никаких компромиссов.
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