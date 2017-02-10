ПФК ЦСКА подписал соглашение с киберфутболистом

Им стал москвич Андрей «Timon» Гурьев, чемпион России по FIFA в 2016 году. Презентация новичка прошла в официальном магазине клуба.



Во время мероприятия генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев вручил киберспортсмену футболку с номером 7, а сам Гурьев сыграл шоу-матч в FIFA 17 с нападающим клуба Фёдором Чаловым.



«Переговоры с клубом были сложными и тянулись довольно долго, но я счастлив, что всё закончилось удачно. Контракт согласован, теперь всё впереди. Перед ЦСКА стоит задача быть всегда и везде первыми, и я буду стремиться к победам. Скоро пройдёт Кубок РФПЛ среди киберспортсменов, в котором я приму участие. Считаю себя одним из фаворитов вместе с игроками из «Уфы» и «Спартака», — сказал Гурьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.