Стали известны соперники «Локомотива» на третьем сборе в Испании

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

С «Линенсе», выступающим в третьем дивизионе Испании, «Локомотив встретится 14 февраля. С «Бэйцзин Гоань» и «Хэбэй Чайна Фортун» — 18 февраля. Со «Стремсгодсетом» столичный клуб сыграет 22 февраля.

Добавим, что после 17 туров «Локомотив», набрав 23 очка, занимает десятое место в турнирной таблице РФПЛ.