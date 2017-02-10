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10 февраля 2017, 17:45 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Стали известны соперники «Локомотива» на третьем сборе в Испании

Футболисты московского «Локомотива» в рамках третьего сбора проведут контрольные матчи с китайскими клубами «Бэйцзин Гоань» и «Хэбэй Чайна Фортун», норвежским «Стремсгодсетом» и испанским «Линенсе».

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

С «Линенсе», выступающим в третьем дивизионе Испании, «Локомотив встретится 14 февраля. С «Бэйцзин Гоань» и «Хэбэй Чайна Фортун» — 18 февраля. Со «Стремсгодсетом» столичный клуб сыграет 22 февраля.

Добавим, что после 17 туров «Локомотив», набрав 23 очка, занимает десятое место в турнирной таблице РФПЛ.

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