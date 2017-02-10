В ЦСКА не исключили возможности новых трансферов в зимнее трансферное окно

«Трансферы ещё могут быть, но в любом случае это будут бюджетные сделки. Дело не только в расходах, связанных со стадионом, который понёс и продолжает нести ЦСКА. Да, есть кредит, который необходимо гасить, есть затраты на эксплуатацию арены.



Если вы посмотрите, клубы стали гораздо внимательнее относиться к затратам. Это во многом связано и с последствиями экономического кризиса и с введением финансового фэйр-плей. Потому данная ситуация применима не только к ЦСКА, но и ко всему российскому футболу», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.