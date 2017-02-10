В ЦСКА не исключили возможности новых трансферов в зимнее трансферное окно
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, будут ли совершены новые трансферные сделки в зимнее трансферное окно.
«Трансферы ещё могут быть, но в любом случае это будут бюджетные сделки. Дело не только в расходах, связанных со стадионом, который понёс и продолжает нести ЦСКА. Да, есть кредит, который необходимо гасить, есть затраты на эксплуатацию арены.
Если вы посмотрите, клубы стали гораздо внимательнее относиться к затратам. Это во многом связано и с последствиями экономического кризиса и с введением финансового
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