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10 февраля 2017, 17:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В ЦСКА не исключили возможности новых трансферов в зимнее трансферное окно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, будут ли совершены новые трансферные сделки в зимнее трансферное окно.

«Трансферы ещё могут быть, но в любом случае это будут бюджетные сделки. Дело не только в расходах, связанных со стадионом, который понёс и продолжает нести ЦСКА. Да, есть кредит, который необходимо гасить, есть затраты на эксплуатацию арены.

Если вы посмотрите, клубы стали гораздо внимательнее относиться к затратам. Это во многом связано и с последствиями экономического кризиса и с введением финансового фэйр-плей. Потому данная ситуация применима не только к ЦСКА, но и ко всему российскому футболу», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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