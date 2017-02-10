Вибрация поля на «Крестовском» устранена
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в интервью «СЭ» отметил, что все требования ФИФА по устранению высокого уровня вибрации газона стадиона «Крестовский» выполнены.
Арена была сдана в конце декабря, в этом году она примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций. Кроме того, на ней пройдут четыре игры группового турнира ЧМ-2018, включая матч сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место, а также три игры группового турнира и четвертьфинал Euro-2020.
— Устранена ли вибрация стадиона?
— Начну с того, что в мире не существует нормативов вибрации. Чтобы понять, как ведет себя поле, нам надо было провести замер. Для этого мы взяли жесткий стандарт — стадиона «Петровский». После этого
— То есть все требования ФИФА выполнены?
— Да. Мы даже разработали стандарты вибрации и утвердили их нормативным актом. Первые в мире! (улыбается) Наши стандарты выше, чем в производственных помещениях, но ниже, чем в жилых. (Гоша ЧЕРНОВ).
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