Бабаев: В вопросе будущего Тошича во главе угла будет финансовый вопрос

Об этом сообщил генеральный директор столичной команды Роман Бабаев. 29-летний сербский футболист выступает за ЦСКА с 2010 года, а его соглашение рассчитано до лета нынешнего года.



«С Зораном Тошичем договорились, что вернёмся чуть позже к разговору о продлении контракта. Для ЦСКА он уже давно свой, как братья Березуцкие. Зоран долгое время служит ЦСКА верой и правдой, потому с ним не будет каких-то неожиданностей. Но это переговоры, может случиться всё что угодно.



К Тошичу есть интерес со стороны ряда клубов, потому всё будет зависеть от его финальной позиции. Ему уже не 20 лет, потому финансовый вопрос будет ставиться во главу угла. Думаю, решим всё уже весной», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.