«На данный момент Александр Цауня проходит курс реабилитации в испанской клинике. Это займёт не меньше двух — двух с половиной месяцев. Однозначно, что в этом сезоне он уже не сможет играть. Сейчас самое главное для него — это правильно восстановиться. Потому что есть проблема, к которой нужно подойти очень внимательно. В связи с этим, вопрос о его футбольном будущем стоит не так остро. Думаем лишь о том, чтобы с Цауней всё было в порядке. Сами понимаете, предлагать клубу футболиста, который только через два с половиной месяца сможет приступить к тренировкам — это не совсем серьёзно. Да и желающих приобрести Цауню в том состоянии, в котором он сейчас находиться, нет.



Однако это не отменяет того факта, что есть контакты с людьми, которые готовы ждать и следить за развитием событий. Это разговоры на перспективу. Конечно, разговор не много, но они есть, причём из разных стран», — сказал Минасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.