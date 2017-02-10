Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28731912/
10 февраля 2017, 16:12 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Дмитрий Балашов: Есть риск, что Максимов выбыл надолго

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил «СЭ», что полузащитник Илья Максимов получил травму колена.

По его словам, неизвестно, сколько игроку понадобится времени для восстановления.

— О сроках восстановления пока говорить рано, — сказал Балашов. — Ждем информации из Италии. Есть риск, что Илья выбыл надолго, но пока я не готов говорить об этом однозначно. У него травма колена. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
09 февраля

Что Фуркад себе позволяет. Первый скандал чемпионата мира

Трагедия в Испании

Слуцкого уже ждут в Англии