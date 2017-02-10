Дмитрий Балашов: Есть риск, что Максимов выбыл надолго
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил «СЭ», что полузащитник Илья Максимов получил травму колена.
По его словам, неизвестно, сколько игроку понадобится времени для восстановления.
— О сроках восстановления пока говорить рано, — сказал Балашов. — Ждем информации из Италии. Есть риск, что Илья выбыл надолго, но пока я не готов говорить об этом однозначно. У него травма колена. (Виталий АЙРАПЕТОВ).
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