Дмитрий Балашов: Есть риск, что Максимов выбыл надолго

По его словам, неизвестно, сколько игроку понадобится времени для восстановления.

— О сроках восстановления пока говорить рано, — сказал Балашов. — Ждем информации из Италии. Есть риск, что Илья выбыл надолго, но пока я не готов говорить об этом однозначно. У него травма колена. (Виталий АЙРАПЕТОВ).