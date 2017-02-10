«Синдром Фалькао». Они к нам не поехали

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Фалькао к нам не поедет!» — фраза, в сердцах брошенная Валерием Карпиным, стала крылатой. Так он ответил озлобленным фанатам после разгромного поражения от «Порту», в составе которого и феерил южноамериканец.

— Много еще игроков были интересны «Спартаку», но отказались от перехода только потому, что это Россия? — спросили как-то Карпина.

— Много. Можно «убивать» деньгами и предлагать 20 миллионов евро в год. Хотя если человек там получает, скажем, десять миллионов, а тут ему предложили сто, то все равно не каждый поедет. Особенно если у него пик карьеры, и он хочет играть за свою сборную.

Сейчас тема «ста миллионов» актуальна, скорее, для Китая. Халк и Витсель, сменившие наш чемпионат именно на Поднебесную, — отличная иллюстрация смещения «финансового полюса» в футболе на восток. Но не так давно именно Россия считалась раем для тех, кто хочет в первую очередь обеспечить беззаботную старость.

Сейтаридис, Манише и Коштинья, Кавенаги, Это'О и Кураньи, Вальбуэна, Виллиан и Гарай — весь мир с удивлением встречал новости о том, что эти парни решили связать свою жизнь с холодной и «нефутбольной» страной на самом пике карьеры. Переезд «предпенсионного» Роберто Карлоса в Махачкалу на этом фоне выглядел куда адекватнее.

А кто все-таки не поехал?

РОНАЛДО В «ТОРПЕДО»

Летом 2003 года «Торпедо» почти перешло в собственность олигарха Александра Мамута. Минувшей осенью героем «Разговора по пятницам» стал Александр Вайнштейн, который занял бы пост президента черно-белых. Но сделка сорвалась в последний момент.

— Случись продажа — что ожидало бы клуб? Все лопнуло бы, как в «Анжи»?

— Я думал об этом… Полагаю — нет. В сделке с «Торпедо» участвовали люди, которые решали бы некоторые вопросы коллегиально. Настрой создать суперклуб был очень серьезный. Вплоть до покупки Роналдо!

— Это было реально?

— Опыт «Анжи» показал — покупается кто угодно. Про Роналдо я слышал краем уха. Говорили: «Вот сейчас купим его за 100 миллионов…» Этот период становления «Торпедо» тоже прошло бы. Миллиардеры были болельщиками, сидели по эту сторону экрана. Вдруг оказались по ту — и начали участвовать в процессе. Но менталитет-то остался болельщицкий. Предстояло пройти через ошибки. Плюс у кого-то хорошие советники, у кого-то — плохие.

— Кто тренировал бы «Торпедо»?

— Переговоры велись с Эрикссоном. Состав уже подбирался. Леша Смертин разорвал контракт с «Бордо» — и вылетел в Москву. Мы вместе приехали в Лужники, он отправился на медобследование, а Мамут — в кабинет Алешина. Подписывать договор. Мамут вернулся бледный: «Сделки нет». Что? Почему? «Он не хочет».

РИВАЛДО В «СПАРТАК»

— Самый черный день в вашей футбольной биографии? — задали однажды вопрос бывшему президенту «Спартака» Андрею Червиченко.

— Когда в конце 2003-го пригласили в РФС, и там я узнал о допинге Титова. Причем незадолго до этого мы заканчивали переговоры с «Миланом» и Ривалдо. И Невио Скала сказал: «Не хочу слышать ни о каком Ривалдо, у нас есть Титов, эта позиция закрыта…» Бразилец уехал на родину, прошло несколько дней — и получили этот скандал….

РОНАЛДУ В «ДИНАМО»

— Кто самый известный игрок, которого вы могли приобрести, но не приобрели в «Динамо»? — спросил в 2015 году Игорь РАБИНЕР у экс-владельца бело-голубых Алексея Федорычева.

— Почти взяли из «Спортинга» Нани — в последний момент сорвался. Как и Агуэро, которого Борис Игнатьев поехал смотреть за «Индепендьенте». Но «Атлетико» нас опередил.

— А то, что даже с Криштиану Роналду в какой-то момент говорили, — правда?

— Да. В тот момент у него было непростое положение в Манчестере из-за одного инцидента. Настроение у парня было скверное, он хотел оттуда уехать. Вот и возникла такая идея, которую я закинул Жорже Мендешу. В большей степени общение шло через него, но тема быстро сошла на нет.

КОЛАРОВ В «ЛУЧ»

1 марта 2007 года появилась информация, что контракт с «Лучом-Энергией» подписал талантливый сербский защитник из белградского ОФК Александр Коларов. Но на следующий день новость опровергли, а тем же летом футболист перешел в «Лацио». Сегодня Коларов — чуть ли не главный старожил «Манчестер Сити».

— Знаю, что мой агент вел тогда переговоры с российскими клубами. Но не помню их названия, — рассказывал позднее серб, — Владивосток ведь рядом с Японией, не так ли? Пусть «Луч» выйдет в еврокубки, и я разок туда все-таки слетаю.

ФИГУ В «МОСКВУ»

В 2005-м легендарный португалец действительно мог стать игроком «Москвы». Как рассказывал уже после расформирования клуба экс-вице-президент Максим Мотин, переход был вполне реален. Под звезду из «Реала» даже готовы были начать строить новую базу на смену устаревшей торпедовской в Мячкове. А зарплата Фигу составила бы 4 миллиона евро в год — такие условия игрока устроили. Но в последний момент переезду воспротивилась его жена, а там и вариант с «Интером» нарисовался. Семья сделала выбор в пользу Милана.

КАКА И ТЕВЕС В ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер слов на ветер бросать не любит. Но иногда позволяет себе делиться воспоминаниями, в том числе о несостоявшихся трансферах. В интервью «СЭ» восьмилетней давности босс армейцев рассказал:

— В ЦСКА могли оказаться Нани и Андерсон, которые сейчас в «МЮ». Тевеса звал, когда он еще играл в «Коринтианс». С Кака вообще уже обо всем договорились. Правда, он сразу предупредил, что у него еще есть вариант с «Миланом». Сошлись на том, что если итальянцы в течение трех дней все-таки решатся купить Кака, с нашей стороны препятствий не возникнет. Жаль, конечно, но не пустить игрока в «Милан» было бы просто хамством. Зато теперь в Бразилии все знают: в ЦСКА можно ехать смело — здесь к игрокам относятся по-человечески.

После истории с Хондой Гинер вряд ли выскажется о красно-черных столь же уважительно.

ХАМЕС РОДРИГЕС В «ЛОКОМОТИВ»

— Знаете, я не хочу рассказывать в духе: «Мы такие молодцы, давно его заприметили!» Но — да, колумбиец входил в сферу наших интересов, когда выступал за «Порту». Опять-таки ничего особенного, любому специалисту уже тогда было очевидно: это игрок огромного таланта. Только вот «Порту» отдает настолько одаренных ребят лишь за большие деньги и обычно в ведущие клубы, — цитата бывшего спортивного директора «Локомотива» Кирилла Котова из интервью «СЭ» за лето 2014-го.

СУАРЕС И МНОГО КТО ЕЩЕ В «ЗЕНИТ»

Со времен появления спонсора-гиганта «Зенит» пытался заманить в Россию многих. Халка, Гарая, Хави Гарсию, Витселя — удалось. Других — нет.

«Витсель советует Де Брейне перейти в «Зенит», — заголовки такого плана — норма в каждое трансферное окно. Но далеко не все слухи, даже если за ними стоят реальные переговоры, заканчиваются сделками.

К примеру, Зе Роберто, как и Фигу, в Россию не отпустила жена.

Пандев, прежде чем выиграть с «Интером» Лигу чемпионов, был готов стать зенитовцем, но его отговорило окружение.

Каннаваро хотел двухлетний контракт, а в Петербурге ему предлагали соглашение максимум на год.

— Ноль процентов, что я перееду в Россию. Почему? Потому что у меня есть более заманчивые предложения. «Зенит» — очень богатый клуб. И в России я могу заработать очень много денег. Но когда тобой интересуются топ-клубы из Испании и Англии, надо до последнего ждать предложения оттуда. Если такое предложение не последует, я останусь в «Аяксе» и буду ждать. Из России вернуться в сильный европейский клуб не так-то просто.

Эти слова принадлежат Луису Суаресу образца 2010 года. И они лучше всего отражают отношение настоящих звезд к российской лиге. А самое обидное, что уругваец прав. В 2011-м он, как и планировал, дождался. Уехал в «Ливерпуль», а теперь каждую неделю устраивает лучшее в мире футбольное представление вместе с Неймаром и Месси.