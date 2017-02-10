Паршивлюк, Боли и Тигиев отправятся на третий сбор с ФК «Анжи»

Ранее «Анжи» предложил всем футболистам пойти на пересмотр контрактов с понижением зарплаты. После этого СМИ сообщили, что Паршивлюк и Боли могут покинуть клуб. Тигиевым интересуется московский «Спартак», куда защитник может перейти до закрытия трансферного окна в России.

«И Паршивлюк, и Боли, и Тигиев поедут с командой на третий сбор, — сказал Даганов по телефону. — Все они являются игроками “Анжи”. Слухи, появляющиеся в СМИ, мы не комментируем. Могу лишь сказать, что, по словам главного тренера, очертания команды, которую он хочет видеть, уже видны».

Третий сбор «Анжи» пройдет в Турции с 13 по 27 февраля.