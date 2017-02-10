Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28731235/
10 февраля 2017, 15:05 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Паршивлюк, Боли и Тигиев отправятся на третий сбор с ФК «Анжи»

Футболисты «Анжи» Сергей Паршивлюк, Янник Боли и Георгий Тигиев отправятся вместе с командой на третий сбор, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе махачкалинского клуба Айдемир Даганов.

Ранее «Анжи» предложил всем футболистам пойти на пересмотр контрактов с понижением зарплаты. После этого СМИ сообщили, что Паршивлюк и Боли могут покинуть клуб. Тигиевым интересуется московский «Спартак», куда защитник может перейти до закрытия трансферного окна в России.

«И Паршивлюк, и Боли, и Тигиев поедут с командой на третий сбор, — сказал Даганов по телефону. — Все они являются игроками “Анжи”. Слухи, появляющиеся в СМИ, мы не комментируем. Могу лишь сказать, что, по словам главного тренера, очертания команды, которую он хочет видеть, уже видны».

Третий сбор «Анжи» пройдет в Турции с 13 по 27 февраля.

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Шандао может перейти из «Анжи» в топ-клуб РФПЛ, «Гремио» им не интересовался

Бразильский защитник махачкалинского «Анжи» Шандао может в нынешнее трансферное окно перейти в один из топ-клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), а информация об интересе к нему со стороны бразильского «Гремио» не соответствует действительности, заявил агентству «Р-Спорт» агент игрока Ролим Кармо.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами