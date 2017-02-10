Дослужиться до капитана. Как долго идут к повязке в РФПЛ

Самый старший

Гёкдениз Карадениз («Рубин») — 37 лет

Из первого чемпионского состава, 2008 года, в Казани по-прежнему в строю двое — Сергей Рыжиков да Гёкдениз Карадениз. Они и подменяют на капитанском мостике Олега Кузьмина во время его отсутствия. Невзирая на капитальную перезагрузку состава, в этом плане субординация в «Рубине» соблюдается строго. Атрибут власти доверяют только ветеранам движения. 35-летний Кузьмин в этой «могучей кучке» — самый молодой.

Самый молодой

Александр Селихов («Амкар») — 22 года

Талантливый кипер уже сменил пермскую регистрацию на столичную и полным ходом обживается в «рамке» «Спартака», но превзойти его достижение в этом сезоне будет сложно кому-то из ровесников. Он удостоился чести вывести команду на поле во главе строя в 22 года. Вот только воспоминания об этом знаменательном дне у Селихова остались противоречивые: «Анжи» «поздравил» Александра с назначением тройкой голов — так много он в этом сезоне пропускал только в Петербурге от «Зенита».

Безальтернативные

Ризван Уциев («Терек»), Артём Фидлер («Урал»)

Когда Уциев в порядке и обойме, у тренеров «Терека» не возникает сомнений, кому выполнять представительские функции до, во время и после матча. Разумеется, единственному воспитаннику клуба и обладателю медали «За заслуги перед Чеченской Республикой» в основе. В нынешнем чемпионате защитнику ещё ни разу не потребовалась подмена на капитанском посту.



Аналогичную стабильность во втором полугодии 2016-го продемонстрировал екатеринбургский капитан. 33-летний Артём Фидлер в первой части сезона отработал все 17 матчей «Урала», из них 15 — от начала до конца.

Самый опытный

Василий Березуцкий (ЦСКА) — 15 лет в команде



Среди всех носителей повязки в сезоне-2016/17 наибольшим стажем работы на одном месте обладает Василий Березуцкий. У штатного капитана ЦСКА Игоря Акинфеева он чуточку, но меньше — на один год. Всего раз в сезоне защитник принял эстафету у вратаря — и что вы думаете? Незамедлительно отметил это дело победным голом в ворота «Уфы»! Не иначе как повязка на бицепсе вдохновила. Без неё Василий в этом чемпионате не забивал.