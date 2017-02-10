Дослужиться до капитана. Как долго идут к повязке в РФПЛ
Чуть больше полутора лет потребовалось Дзюбе, чтобы дослужиться до капитанского звания в «Зените». Такие повышения — редкость в РФПЛ.
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Самый старший
Гёкдениз Карадениз («Рубин») — 37 лет
Из первого чемпионского состава, 2008 года, в Казани
Самый молодой
Александр Селихов («Амкар») — 22 года
Талантливый кипер уже сменил пермскую регистрацию на столичную и полным ходом обживается в «рамке» «Спартака», но превзойти его достижение в этом сезоне будет сложно
Безальтернативные
Ризван Уциев («Терек»), Артём Фидлер («Урал»)
Когда Уциев в порядке и обойме, у тренеров «Терека» не возникает сомнений, кому выполнять представительские функции до, во время и после матча. Разумеется, единственному воспитаннику клуба и обладателю медали «За заслуги перед Чеченской Республикой» в основе. В нынешнем чемпионате защитнику ещё ни разу не потребовалась подмена на капитанском посту.
Аналогичную стабильность во втором полугодии 2016-го продемонстрировал екатеринбургский капитан. 33-летний Артём Фидлер в первой части сезона отработал все 17 матчей «Урала», из них 15 — от начала до конца.
Самый опытный
Василий Березуцкий (ЦСКА) — 15 лет в команде
Среди всех носителей повязки в сезоне-2016/17 наибольшим стажем работы на одном месте обладает Василий Березуцкий. У штатного капитана ЦСКА Игоря Акинфеева он чуточку, но меньше — на один год. Всего раз в сезоне защитник принял эстафету у вратаря — и что вы думаете? Незамедлительно отметил это дело победным голом в ворота «Уфы»! Не иначе как повязка на бицепсе вдохновила. Без неё Василий в этом чемпионате не забивал.
Самый «скороспелый»
Артём Дзюба («Зенит»)
Пока лечился Данни, его «общественная нагрузка» легла на плечи другого легионера «Зенита» — Хави Гарсии. В зимнее межсезонье Мирча Луческу рассудил, что от русскоговорящего «спикера» команде будет больше проку в прениях с арбитрами, и произвёл в капитаны Дзюбу. Высокой чести Артём удостоился спустя год и 7 месяцев после появления в клубе.
Кристиан Нобоа этот путь проделал на пару месяцев быстрее, но в «Ростове» о перевыборах речи не шло. Там хождение повязки из рук в руки обусловлено частыми дисквалификациями Александра Гацкана и широкой ротацией состава «во имя Лиги чемпионов». Благодаря последней капитаном побывал даже Гранат, начинавший сезон в ФНЛ. Такого рода привилегия была оказана Владимиру в Перми и Екатеринбурге, где не было ни Гацкана, ни его первых замов — Нобоа и Калачёва.
Самый заметный
Денис Глушаков («Спартак»)
Болельщики «Спартака» неоднозначно относятся к творческому наследию Дмитрия Аленичева и его штаба, но как минимум за капитана Глушакова они должны быть прошлому тренеру признательны. Не Аленичев назначал Дениса на эту «должность» волевым решением, но Аленичев инициировал соответствующие выборы. Быть может, это совпадение, и просто звёзды наконец сошлись, как надо «Спартаку», но совпадение в любом случае примечательное:
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