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10 февраля 2017, 14:01 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Молодежка» ЦСКА отправилась на Кипр

Молодежная команда ЦСКА вылетела на Кипр, где на заключительном сборе будет готовиться к матчу 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА и второй части первенства России.

На 13-е и 16-е февраля у команды запланированы два товарищеских матча. Ожидается, что к матчу Юношеской лиги УЕФА будут привлечены молодые игроки, готовящиеся с основной командой.

После 17 туров «молодежка» ЦСКА лидирует в первенстве молодежных команд, имея в своем активе 41 очко.

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