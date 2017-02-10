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10 февраля 2017, 12:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» проявляет интерес к колумбийскому хавбеку Эступиньяну

Как стало известно «Чемпионату», в сфере интересов «Краснодара» находится колумбийский полузащитник Оскар Эступиньян, права на которого принадлежат «Онсе Кальдас».

Также интерес к 20-летнему игроку проявляют несколько португальских клубов, располагающихся в середине таблицы Примейры. «Онсе Кальдас», выступающий в чемпионате Колумбии, запросил за футболиста € 2,4 млн.

В прошлом сезоне Эступиньян принял участие в 6 матчах за «Онсе Кальдас» и забил 2 гола. Оскар может сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и центрфорварда.

Трансферное окно в России закрывается 24 февраля.

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