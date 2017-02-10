«Краснодар» проявляет интерес к колумбийскому хавбеку Эступиньяну

Также интерес к 20-летнему игроку проявляют несколько португальских клубов, располагающихся в середине таблицы Примейры. «Онсе Кальдас», выступающий в чемпионате Колумбии, запросил за футболиста € 2,4 млн.



В прошлом сезоне Эступиньян принял участие в 6 матчах за «Онсе Кальдас» и забил 2 гола. Оскар может сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и центрфорварда.



Трансферное окно в России закрывается 24 февраля.