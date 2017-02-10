«Уфа» отправилась на заключительный перед возобновлением сезона сбор в Испанию

«На заключительном этапе подготовки задача “Уфы” — подытожить проделанную работу и в оптимальных кондициях подойти к четвертьфиналу Кубка России и старту весеннего этапа РФПЛ», — говорится на официальном сайте клуба.



По завершении испанского сбора «горожане» прилетят в Уфу, где будут вести подготовку к четвертьфинальному матчу финала Кубка России, в котором «Уфа» 1 марта на стадионе «Нефтяник» встретится с махачкалинским «Анжи».