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10 февраля 2017, 12:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Уфа» отправилась на заключительный перед возобновлением сезона сбор в Испанию

«Уфа» сегодня отправилась на заключительный учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Испании с 10 по 23 февраля.

«На заключительном этапе подготовки задача “Уфы” — подытожить проделанную работу и в оптимальных кондициях подойти к четвертьфиналу Кубка России и старту весеннего этапа РФПЛ», — говорится на официальном сайте клуба.

По завершении испанского сбора «горожане» прилетят в Уфу, где будут вести подготовку к четвертьфинальному матчу финала Кубка России, в котором «Уфа» 1 марта на стадионе «Нефтяник» встретится с махачкалинским «Анжи».

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