Новосельцев восстановился от травмы и присоединится к «Зениту» 17 февраля
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Иван Новосельцев полностью восстановился от микроповреждения и вчера приступил к полноценным тренировкам.
По рекомендации врачей футболист остался в
К команде Новосельцев присоединится 17 февраля, сразу после выездного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Сегодня «Зенит» отправился на сборы в Бельгию.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter