Новосельцев восстановился от травмы и присоединится к «Зениту» 17 февраля

По рекомендации врачей футболист остался в Санкт-Петербурге, где ещё несколько дней продолжит работать по индивидуальной программе.



К команде Новосельцев присоединится 17 февраля, сразу после выездного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Сегодня «Зенит» отправился на сборы в Бельгию.