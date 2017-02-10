Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28728235/
10 февраля 2017, 12:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Новосельцев восстановился от травмы и присоединится к «Зениту» 17 февраля

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Иван Новосельцев полностью восстановился от микроповреждения и вчера приступил к полноценным тренировкам.

По рекомендации врачей футболист остался в Санкт-Петербурге, где ещё несколько дней продолжит работать по индивидуальной программе.

К команде Новосельцев присоединится 17 февраля, сразу после выездного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Сегодня «Зенит» отправился на сборы в Бельгию.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России