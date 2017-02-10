Шандао может перейти из «Анжи» в топ-клуб РФПЛ, «Гремио» им не интересовался
Бразильский защитник махачкалинского «Анжи» Шандао может в нынешнее трансферное окно перейти в один из
топ-клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), а информация об интересе к нему со стороны бразильского «Гремио» не соответствует действительности, заявил агентству «Р-Спорт» агент игрока Ролим Кармо.
Шандао перешел в «Анжи» летом 2016 года из краснодарской «Кубани». В текущем сезоне 28-летний защитник провел за махачкалинцев в общей сложности 8 матчей в чемпионате и Кубке России. В конце декабря «Анжи» объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов
«Гремио» не проявлял интереса к Шандао. На самом деле «Гремио» заинтересовался
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