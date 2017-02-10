Шандао может перейти из «Анжи» в топ-клуб РФПЛ, «Гремио» им не интересовался

Шандао перешел в «Анжи» летом 2016 года из краснодарской «Кубани». В текущем сезоне 28-летний защитник провел за махачкалинцев в общей сложности 8 матчей в чемпионате и Кубке России. В конце декабря «Анжи» объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансовых. Ранее в бразильских СМИ появилась информация об интересе к Шандао со стороны «Гремио».

«Гремио» не проявлял интереса к Шандао. На самом деле «Гремио» заинтересовался экс-защитником «Сан-Паулу» Паулу Мирандой, который сейчас играет за «Зальцбург». С точностью могу сказать, что информация в СМИ про Шандао не соответствует действительности. Сейчас мы начинаем переговоры с одним из российских топ-клубов, который пока не готовы назвать. Возможно, Шандао перейдет именно в него, — сказал Кармо по телефону.