«Зенит» отправился на сборы в Бельгию без братьев Кержаковых
10 февраля «Зенит» вылетел на третий тренировочный сбор, который пройдёт в Бельгии.
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Полностью список выглядит следующим образом:
Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин; Игорь Смольников, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков; Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Мигел Данни, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло; Лука Джорджевич; Александр Кокорин, Артём Дзюба.
«Зенит» будет тренироваться в Тюбизе на базе национальной команды страны с 10 по 15 февраля. Первый официальный матч года
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