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10 февраля 2017, 11:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» отправился на сборы в Бельгию без братьев Кержаковых

10 февраля «Зенит» вылетел на третий тренировочный сбор, который пройдёт в Бельгии.

10 февраля Зенит вылетел на третий тренировочный сбор который пройдёт в Бельгии. Увеличить
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© РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба клуба. В Бельгию отправились 23 футболиста. Отметим, что в составе делегации нет вратаря Михаила Кержакова и нападающего Александра Кержакова.

Полностью список выглядит следующим образом:

Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин; Игорь Смольников, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков; Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Мигел Данни, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло; Лука Джорджевич; Александр Кокорин, Артём Дзюба.

«Зенит» будет тренироваться в Тюбизе на базе национальной команды страны с 10 по 15 февраля. Первый официальный матч года сине-бело-голубые проведут 16 февраля с «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Зенит
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