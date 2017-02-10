«Зенит» отправился на сборы в Бельгию без братьев Кержаковых

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Об этом сообщает пресс-служба клуба. В Бельгию отправились 23 футболиста. Отметим, что в составе делегации нет вратаря Михаила Кержакова и нападающего Александра Кержакова.



Полностью список выглядит следующим образом:



Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин; Игорь Смольников, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков; Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Мигел Данни, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло; Лука Джорджевич; Александр Кокорин, Артём Дзюба.



«Зенит» будет тренироваться в Тюбизе на базе национальной команды страны с 10 по 15 февраля. Первый официальный матч года сине-бело-голубые проведут 16 февраля с «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.