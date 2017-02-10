Комитет РФС по этике рассмотрит дело Слуцкого 15 февраля
МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Комитет Российского футбольного союза по этике рассмотрит дело бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого 15 февраля. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Семен Андреев.
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В июне Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной
«Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду (15 февраля). На нем будем рассматривать дело Слуцкого», — сказал Андреев.
Председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович 21 сентября представил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие Мутко в выборах главы РФС является нарушением уставов Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил изданию «Спорт-Экспресс», что его не подписывал. В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС, подделка и использование поддельных документов (глава 17, статья 122) наказывается запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком не менее шести месяцев, также может последовать наказание в виде денежного штрафа.
«По Михаилу Гершковичу никакие документы к нам не поступали», — сказал Андреев.
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