Комитет РФС по этике рассмотрит дело Слуцкого 15 февраля

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В июне Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения. Позже президент РФС Виталий Мутко передал соответствующие документы в комитет по этике. Сам Слуцкий после той ситуации заявил, что ему сложно всерьез говорить на темы, которые произносятся в шутливой форме, подчеркнув при этом, что «ситуация не стоит выеденного яйца».

«Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду (15 февраля). На нем будем рассматривать дело Слуцкого», — сказал Андреев.

Председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович 21 сентября представил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие Мутко в выборах главы РФС является нарушением уставов Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил изданию «Спорт-Экспресс», что его не подписывал. В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС, подделка и использование поддельных документов (глава 17, статья 122) наказывается запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком не менее шести месяцев, также может последовать наказание в виде денежного штрафа.

«По Михаилу Гершковичу никакие документы к нам не поступали», — сказал Андреев.