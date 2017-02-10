Промес: Бразильцы в «Спартаке», наверное, сумасшедшие, не устают от работы
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, что на сборе в Испании тренировки проходят для него тяжелее, чем на первом сборе, который проходил в ОАЭ.
«По вечерам наши бразильцы собираются в холле отеля и смотрят футбол. Они, наверное, сумасшедшие. И, похоже, от работы совсем не устают. (Улыбается.) Как после двухразовых тренировок у них ещё остаются силы на что-то?! После ужина успеваю лишь дойти до кровати и пообщаться с родными по телефону. А как только часы показывают одиннадцать, отключаюсь.
Здесь занятия немного тяжелее, чем в Эмиратах. Но лишь немного. Самое сложное — это, конечно, беговая работа. В ней из тебя выжимают все соки. Иногда могу «побурчать» перед тренировкой: «Ну вот, опять бег…» А мне все игроки говорят: «Квинси, грех жаловаться:) Как после двухразовых тренировок у них ещё остаются силы на что-то?! rdquo; Но нет, на самом деле это не легко.
Не думайте, что всё так просто. Это кропотливый труд. Вообще я, можно сказать, годами выстраивал для себя особую систему подготовки. Ведь бегаю с детства. Постоянно выкладываюсь, и усилия не пропадают даром. Сейчас пока ещё чувствую усталость в ногах. Но с каждым днем сборов нагрузки переносятся легче, мышцы постепенно привыкают", — цитирует Промеса
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