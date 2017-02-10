Футболист ЦСКА Чалов: Стараюсь повторять финты Вагнера Лава

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18-летний нападающий провел в текущем сезоне за основной состав ЦСКА восемь матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Также Чалов сыграл восемь матчей за молодежную команду во всех турнирах, забив в них девять мячей.

«Я буду стараться попасть в состав и биться за место в основе. Если так получится, что придется покинуть команду ради получения игровой практики, то в любом случае не хотел бы уходить в клуб ФНЛ. Рассматривал бы предложения из Российской футбольной премьер-лиги или Европы», — сказал Чалов.

«В будущем хотелось бы поиграть в топовом европейском чемпионате. Чего скрывать, это мечта любого мальчишки, который занимается футболом. Мне нравится любой турнир из большой пятерки: Англия, Германия, Италия, Испания и Франция. И тут даже не важен будет клуб, главное поиграть в таком чемпионате», — добавил он.

Также игрок высказался о возможности поиграть в Китае. «Я бы не поехал играть в Китай, даже думать об этом не хочу. Футбол всегда будет для меня на первом месте. Хотя не исключаю варианта, что после приглашения многих звезд, уровень турнира заметно вырастит», — отметил собеседник ТАСС.

В текущее трансферное окно из российского в китайский чемпионат перешел бельгийский полузащитник «Зенита» Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь») и хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов из Узбекистана («Шанхай СИПГ», за который выступает бразилец Халк, перешедший туда из «Зенита»). Также на данный момент там выступают Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо, Оскар, Асамоа Гьян, Карлос Тевес, который после перехода в «Шанхай Шэньхуа» стал самым высокооплачиваемым игроком мира.

«Хочу доказать Гончаренко, что готов к игре в основе»

В декабре пост главного тренера ЦСКА покинул Леонид Слуцкий. На смену ему пришел Виктор Гончаренко, который ранее уже входил в тренерский штаб армейцев в сезоне-2015/16.

«Конечно, главное изменение при Гончаренко произошло в плане тактики, и это лично для меня очень интересно. Даже могу сказать, что мне легче играть при новой схеме (3−5−2), появляется взаимопомощь между мной и вторым нападающим. В остальном же методы Слуцкого и Виктор Михайловича очень похожи. Приятно, что обстановка в команде не поменялась, осталась такой же отличной», — сказал Чалов.

«За прошлый год у меня было уже три наставника — Слуцкий, Гончаренко и Александр Гришин (старший тренер молодежной команды ЦСКА). Стоит отметить, что требования специалистов из премьер-лиги все-таки выше, чем в молодежной. Сразу заметна разница в скоростях, нужно быстрее принимать решение на поле. При этом у каждого из них был свой подход к мелочам, но сильных отличий между тремя специалистами я не заметил», — добавил он.

«Гончаренко много времени уделяет молодым игрокам, в том числе и мне. Он постоянно подходит к нам на поле, объясняет, что мы делаем не так, подсказывает. Если Виктор Михайлович иногда нам и “напихивает”, то по делу», — подытожил нападающий.

В декабре Гончаренко в интервью телеканалу «Матч ТВ» заявил, что время Чалова еще наступит, а в оставшейся части сезона ему, видимо, придется выходить на замену. «Не могу сказать, что эти слова меня как-то удивили, я готов к этому. Хотя эта фраза заставила меня “пахать” на тренировках с удвоенной энергией, мотивация стала выше. Надеюсь, что докажу ему, что готов играть в основном составе», — отметил молодой игрок.

«Думаю, что я готов к конкуренции с Витиньо и Оланаре, — продолжил нападающий. — Уверен, что она пойдет мне только на пользу. Тем более, когда рядом такие мастера».

«Главный совет Слуцкого — всегда оставаться собой»

Чалов провел первый матч в чемпионате России с пермским «Амкаром» (6 ноября, 2:2). Свой первый мяч за основной состав нападающий забил в ворота екатеринбургского «Урала» (4:0). «В день матча с «Уралом» не очень хорошо себя чувствовал, поэтому мячу не придал особого значения в тот момент, — поведал игрок. — Вообще, под конец 2016 года у меня случилось много всего положительного, начиная от первой игры за основной состав и первого гола за команду, и заканчивая матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» на «Уэмбли».

22 ноября нападающий провел свой первый матч в Лиге чемпионов, он пришелся на домашнюю игру с немецким «Байером» (1:1). «От гимна Лиги чемпионов почувствовал мурашки по коже. Но коленки не дрожали, наоборот, был заряжен на борьбу и скорее хотелось, чтобы начался матч», — рассказал Чалов.

В турнирной таблице молодежного первенства ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице с отрывом от ближайшего преследователя грозненского «Терека» на шесть очков. «Очень благодарен Слуцкому и Гришину в равной степени за то, что дали мне путь в большой футбол. Если меня снова будут привлекать к играм молодежного состава, то буду отдавать все силы, что помочь Александру Сергеевичу стать победителем турнира», — отметил футболист.

«Главный совет от Слуцкого? Как-то раз он сказал: “Всегда оставайся собой”. Стараюсь ему следовать», — добавил он.

«Стараюсь повторять финты Вагнер Лава»

4 марта ЦСКА возобновит чемпионат России домашнем матчем с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу первенства на данный момент возглавляет «Спартак» с 40 баллами, ЦСКА идет третьим, отставая на восемь очков.

«ЦСКА — опытная команда, не первый год футболисты играют друг с другом. Поэтому мы можем переломить ситуацию в турнирной таблице и перегнать “Спартак”. Наше огромное преимущество в сыгранности», — считает Чалов.

Также игрок рассказал, кого считает своим кумиром в ЦСКА. «Когда в детстве смотрел футбол, то всегда восхищался игрой Вагнер Лава, его бразильская техника просто впечатляет. Стараюсь даже копировать его финты и движения на поле. Из нынешнего состава выделю Марио Фернандеса, он профессионал, которых еще надо поискать», — рассказал игрок.

В том числе 18-летний нападающий рассказал о своей главной цели на 2017 год. «Очень хочу закрепиться в основном составе ЦСКА и как можно чаще играть в «старте», — поведал собеседник ТАСС.