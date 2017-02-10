Чанов: Акинфеев называет меня футбольным папой
Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов рассказал, что продолжает общаться со своим учеником Игорем Акинфеевым, несмотря на свой уход с должности тренера голкиперов ЦСКА.
«Мы с Акинфеевым общаемся практически каждый день. Было время, когда он советовался со мной, теперь и я могу попросить совета у него. Футбольный, житейский, бытовой — любой. Ему уже 30 лет, сейчас молодёжь взрослеет намного быстрее, чем мы
Переживает ли он
«Викторыч, конечно, новость о вашем уходе — грустная. Но это жизнь, желаю, чтобы у вас в Туле всё было хорошо! Знаю, Габул доволен, что вы будете с ним. Я вас уважаю и люблю, всегда на связи в любой момент. Знаю ваше отношение ко мне, поэтому вместе навсегда. Обнимаю, футбольный папа», — написал мне Игорь, когда узнал о моём уходе в «Арсенал», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
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