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10 февраля 2017, 11:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Чанов: Акинфеев называет меня футбольным папой

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов рассказал, что продолжает общаться со своим учеником Игорем Акинфеевым, несмотря на свой уход с должности тренера голкиперов ЦСКА.

«Мы с Акинфеевым общаемся практически каждый день. Было время, когда он советовался со мной, теперь и я могу попросить совета у него. Футбольный, житейский, бытовой — любой. Ему уже 30 лет, сейчас молодёжь взрослеет намного быстрее, чем мы когда-то. Акинфеев абсолютно не закрытый человек, даже наоборот.

Переживает ли он из-за того, что происходит в Лиге чемпионов? Сначала эта тема нами как-то обсуждалась, потом мы превратили это в шутку и забыли. Найдите такого вратаря, который столько же матчей сыграл в ЛЧ! Это нормальная ситуация: где-то тащишь, где-то тебе забивают. Кстати, уже жду, когда Игорь ко мне подберётся по количеству отбитых пенальти. Он уже рядышком, пускай превзойдёт учителя.

«Викторыч, конечно, новость о вашем уходе — грустная. Но это жизнь, желаю, чтобы у вас в Туле всё было хорошо! Знаю, Габул доволен, что вы будете с ним. Я вас уважаю и люблю, всегда на связи в любой момент. Знаю ваше отношение ко мне, поэтому вместе навсегда. Обнимаю, футбольный папа», — написал мне Игорь, когда узнал о моём уходе в «Арсенал», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.

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