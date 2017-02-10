«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов
«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов
премьер-лиги ко второй части сезона.
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Семь матчей «Спартака»
Накануне «Спартак» впервые на втором сборе провел только одну тренировку. Футболисты работали на технику, оттачивали тактику и поздравляли Ещенко с днем рождения. Сегодня — первый спарринг в Испании. Соперник — хорватский «Осиек». Напомним, эту игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Стали известны все соперники «Спартака» на зимних сборах. В рамках второй подготовительной сессии пройдут спарринги с «Рубином» (13 февраля) и норвежским «Олесунном» (16). А на третьем сборе, который состоится тоже в Испании,
Получается, что на всех трех сборах Массимо Каррера добавил по одному контрольному матчу. В итоге вместо запланированных четырех спаррингов «Спартак» проведет семь.
«Краснодар» возвращается домой
А вот «Краснодар» свою игровую программу уже выполнил. Вчера «быки» разгромили испанскую «Марбелью» (4:0), а сегодня вылетят домой и будут готовиться к «Фенербахче» на своей базе. Команда Игоря Шалимова оставила хорошее впечатление: игра есть, подбор исполнителей приличный, откровенно слабых звеньев не обнаружено.
А самое приятное впечатление на испанском сборе оставил Подберезкин. Парень прогрессирует. Особенно в количестве и качестве проникающих передач из глубины поля. Очень результативная игра. Лишь бы без травм….
В четверг были сыграны еще два матча. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с молдавским «Милсами» (3:3), а «Терек» обыграл македонский «Вардар» (3:1).
Открытие Чалова
ЦСКА отправится на третий сбор. Все в ту же Испанию. Виктор Гончаренко говорил, что на последнем сборе изменений в «молодежном» составе не будет. А значит, нападающий Чалов будет работать с основой. Впрочем, Федор с осени является игроком основной обоймы, уже давно не резервист. Накануне «ЦСКА ТВ» опубликовал большое интервью с молодым нападающим. Есть возможность узнать его получше.
Сегодня «Зенит» отправится в Бельгию, где будет тренироваться на базе национальной сборной страны.
Бонус. «Зенит» в Испании
Если вы не следили за вторым сбором «Зенита», не переживайте. В одном ролике — почти все, что нужно знать.
Ближайшие матчи
10.02. «Амкар» — сборная Узбекистана
10.02. «Спартак» — «Осиек», Хорватия
11.02. «Урал» — «Партизан», Сербия
13.02. «Спартак» — «Рубин»
14.02. «Рубин» — «Чайна Форчун», Китай
14.02. «Амкар» — «Шериф», Молдавия
16.02. «Спартак» — «Олесунн», Норвегия.
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