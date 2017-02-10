Отец Панченко: Кирилл продолжит карьеру в «Динамо» или ЦСКА

«В “Локомотиве” Кирилла зимой точно не будет. “Динамо” или ЦСКА — шансы 50/50. Все решится до 14 февраля», — сказал Виктор Панченко в эфире «Спорт FM».



Кирилл Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА, первую половину сезона провёл в московском «Динамо», проведя 21 матч и забив 15 голов.