Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28724481/
10 февраля 2017, 9:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Отец Панченко: Кирилл продолжит карьеру в «Динамо» или ЦСКА

Отец нападающего Кирилла Панченко Виктор Панченко исключил возможность перехода сына в московский «Локомотив».

«В “Локомотиве” Кирилла зимой точно не будет. “Динамо” или ЦСКА — шансы 50/50. Все решится до 14 февраля», — сказал Виктор Панченко в эфире «Спорт FM».

Кирилл Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА, первую половину сезона провёл в московском «Динамо», проведя 21 матч и забив 15 голов.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Зачем Слуцкий уехал в Лондон? Колонка Казакова

Зачем Слуцкий уехал в Лондон? Колонка Казакова

В своей колонке постоянный автор «СЭ» задается не только этим вопросом, но и рассуждает о многих насущных проблемах российского футбола: отсутствии финансирования, пропасти между нашими игроками и англичанами, качестве подготовки резервов.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России