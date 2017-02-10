Зачем Слуцкий уехал в Лондон? Колонка Казакова
В своей колонке постоянный автор «СЭ» задается не только этим вопросом, но и рассуждает о многих насущных проблемах российского футбола: отсутствии финансирования, пропасти между нашими игроками и англичанами, качестве подготовки резервов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Я смотрю на Леонида Викторовича Слуцкого в этом кафе на Покровке и все пытаюсь найти отличия между ним сегодняшним и тем Слуцким, который уезжал в Лондон, чтобы подвести черту под долгим и славным отрезком своей жизни. Мне все кажется, что эти отличия есть, что их не может не быть — пусть и слишком мало времени прошло с того дня, когда он официально произнес то, что давно стало секретом Полишинеля.
На столе между нами розовый модный галстук, который был на нем, когда Слуцкий фотографировался с Ахмедом Мусой после матча его (или
Галстук с простым прямым узлом, это даже не классический «виндзор», это просто узел, но настолько прямой, что его мог завязать только продавец — и оказывается, что это действительно так. Он был нужен Слуцкому всего на один матч, и поэтому он так легко расстается с ним.
Передо мной человек, которому через три месяца будет сорок шесть, и за четыре года до первого солидного юбилея он решил круто поменять свою вроде бы абсолютно счастливую жизнь. Оставить работу, семью, друзей — и уехать в Англию.
Я даже не пытаюсь спросить: зачем?
В поисках себя.
Мне казалось, что Слуцкий — наш единственный тренер, кто гарантированно будет обеспечен в России работой на долгие годы вперед. Но, странное дело, после, того как стало известно, что он уходит из ЦСКА, у него не было ни одного звонка от потенциального работодателя в стране, которая меньше чем через полгода примет Кубок конфедераций, а чуть больше чем через год — чемпионат мира.
Известно, что он уехал в Англию, в Лондон.
Известно, что он
Но почти никто не знает доподлинно — как именно?
Я смотрю на него и вижу человека, который продолжает идти своим путем, столь нетипичным для нашего футбольного мира. Он мог остаться в ЦСКА, Виталий Мутко предлагал ему вести нашу сборную к тому, чем ей предстоит гордиться или, напротив, стыдиться на Кубке мира. Но он отринул все это и уехал в Лондон.
В столицу самой футбольной из существующих стран.
Я знал, что он смотрит много футбола. Но не предполагал, что его в жизни тренера может быть так много. Слуцкий рассказывает об Англии как взрослый человек, впервые оказавшийся в своей детской мечте, — и хочется слушать его, не перебивая. В том числе чтобы попробовать понять — зачем он улетел туда. И вернется ли?
Парадокс, но он говорит о болельщиках. О том, что они смотрят на поле весь матч, а не в телефоны. О том, что они аплодируют любому успешному действию своей команды — даже если она проигрывает. О том, что они поступают так, даже если смотрят футбол в пабе.
И еще он говорит о молодых английских игроках. О команде «Челси» U-18 — что о таком уровне сборная России, увы, может даже мечтать.
И я вдруг понимаю, что в «Челси» его потрясли не поля (я был на базе клуба и видел 23 (!) газона, совершенно одинаковых — что для первой команды, что для команды девочек), а именно это. Качество игроков.
После чего мне становится понятнее — зачем он затеял этот проект, футбольную школу Леонида Слуцкого в Волгограде, которую тянет сейчас практически в одиночку.
Он впитывает в себя английскую футбольную культуру, как губка, благо что его сейчас не отвлекают от этого семья, друзья, дела. Человек, который примерно полгода назад сказал, что Россия — не футбольная страна. Мигом всколыхнув в нас
Вечером того же дня я читаю признания президента РФС о тяжелом финансовом кризисе организации, в которой нет денег на одну ставку — спортивного директора. И
Думаю о том, кто на них играет сейчас? И что делают сейчас дети, которые начали на них заниматься в сытые и успешные для российского футбола годы.
Думаю о «поларах» — системе, отслеживающей функциональную готовность игроков — которые новый главный тренер молодежной сборной Евгений Бушманов просил купить, но получил отказ в силу дороговизны. О «Томи», которая официально объявила задачу на конце сезона — вылететь в ФНЛ. О словах одного из тренеров
Читаю в The Telegraph, что Слуцкий заслужил шанс поработать в английской
И никак не могу понять, что именно однажды пошло не так.
Илья КАЗАКОВ.
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