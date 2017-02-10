Зачем Слуцкий уехал в Лондон? Колонка Казакова

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Я смотрю на Леонида Викторовича Слуцкого в этом кафе на Покровке и все пытаюсь найти отличия между ним сегодняшним и тем Слуцким, который уезжал в Лондон, чтобы подвести черту под долгим и славным отрезком своей жизни. Мне все кажется, что эти отличия есть, что их не может не быть — пусть и слишком мало времени прошло с того дня, когда он официально произнес то, что давно стало секретом Полишинеля.

На столе между нами розовый модный галстук, который был на нем, когда Слуцкий фотографировался с Ахмедом Мусой после матча его (или все-таки не его?) «Челси» с «Лестером». Он старательно выводит по гладкому шелку буквы, из которых складывается его фамилия, и я обещаю, что галстук займет место в домашнем музее рядом с другими предметами важных моему сердцу футбольных людей.

Галстук с простым прямым узлом, это даже не классический «виндзор», это просто узел, но настолько прямой, что его мог завязать только продавец — и оказывается, что это действительно так. Он был нужен Слуцкому всего на один матч, и поэтому он так легко расстается с ним.

Передо мной человек, которому через три месяца будет сорок шесть, и за четыре года до первого солидного юбилея он решил круто поменять свою вроде бы абсолютно счастливую жизнь. Оставить работу, семью, друзей — и уехать в Англию.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQQUv61ANMm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Последний галстук в карьере Слуцкого</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Илья Казаков (@kazakovilya1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-08T15:07:42+00:00">Feb 8, 2017 at 7:07am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Я даже не пытаюсь спросить: зачем?

В поисках себя.

Мне казалось, что Слуцкий — наш единственный тренер, кто гарантированно будет обеспечен в России работой на долгие годы вперед. Но, странное дело, после, того как стало известно, что он уходит из ЦСКА, у него не было ни одного звонка от потенциального работодателя в стране, которая меньше чем через полгода примет Кубок конфедераций, а чуть больше чем через год — чемпионат мира.

Известно, что он уехал в Англию, в Лондон.

Известно, что он как-то связан с «Челси».

Но почти никто не знает доподлинно — как именно?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPQtV0MjI7v/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">This man right here (Leonid Slutsky) I don't know where or how to start talking about him from; A father, Coach, Mentor and an all round great Man!I can't thank you enough for all your love, support and constantly believing in me all through my time in CSKA and beyond. A very Big thank you for coming to Leicester today for your continuous support and love. I wish you the very best.????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Ahmed Musa MON (@ahmedmusa718) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-14T22:11:12+00:00">Jan 14, 2017 at 2:11pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Я смотрю на него и вижу человека, который продолжает идти своим путем, столь нетипичным для нашего футбольного мира. Он мог остаться в ЦСКА, Виталий Мутко предлагал ему вести нашу сборную к тому, чем ей предстоит гордиться или, напротив, стыдиться на Кубке мира. Но он отринул все это и уехал в Лондон.

В столицу самой футбольной из существующих стран.

Я знал, что он смотрит много футбола. Но не предполагал, что его в жизни тренера может быть так много. Слуцкий рассказывает об Англии как взрослый человек, впервые оказавшийся в своей детской мечте, — и хочется слушать его, не перебивая. В том числе чтобы попробовать понять — зачем он улетел туда. И вернется ли?

Парадокс, но он говорит о болельщиках. О том, что они смотрят на поле весь матч, а не в телефоны. О том, что они аплодируют любому успешному действию своей команды — даже если она проигрывает. О том, что они поступают так, даже если смотрят футбол в пабе.

И еще он говорит о молодых английских игроках. О команде «Челси» U-18 — что о таком уровне сборная России, увы, может даже мечтать.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.88888888888889% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQLE6Jklq2e/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Смотрите, кто приехал в Кампоамор поддержать армейцев! ? #ЦСКАЭсбьерг #сборыЦСКА #Слуцкий</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-06T14:13:05+00:00">Feb 6, 2017 at 6:13am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И я вдруг понимаю, что в «Челси» его потрясли не поля (я был на базе клуба и видел 23 (!) газона, совершенно одинаковых — что для первой команды, что для команды девочек), а именно это. Качество игроков.

После чего мне становится понятнее — зачем он затеял этот проект, футбольную школу Леонида Слуцкого в Волгограде, которую тянет сейчас практически в одиночку.

Он впитывает в себя английскую футбольную культуру, как губка, благо что его сейчас не отвлекают от этого семья, друзья, дела. Человек, который примерно полгода назад сказал, что Россия — не футбольная страна. Мигом всколыхнув в нас что-то этим признанием.

Вечером того же дня я читаю признания президента РФС о тяжелом финансовом кризисе организации, в которой нет денег на одну ставку — спортивного директора. И почему-то думаю о тех полях, которые с помпой открывались десять, девять, восемь лет назад. По программе «Подарим детям стадион», под эгидой РФС и на деньги владельца «Челси».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.75925925925926% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNywSplFAFQ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">7 лет Леонида Слуцкого в ПФК ЦСКА.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-09T10:28:22+00:00">Dec 9, 2016 at 2:28am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Думаю о том, кто на них играет сейчас? И что делают сейчас дети, которые начали на них заниматься в сытые и успешные для российского футбола годы. Где-то поколение, которое выросло на них и почему молодежная сборная России финишировала пятой в группе с Австрией, Финляндией и Азербайджаном в прошлом отборочном цикле той осенью?

Думаю о «поларах» — системе, отслеживающей функциональную готовность игроков — которые новый главный тренер молодежной сборной Евгений Бушманов просил купить, но получил отказ в силу дороговизны. О «Томи», которая официально объявила задачу на конце сезона — вылететь в ФНЛ. О словах одного из тренеров премьер-лиги, уверяющим, что деньги на трансферы есть сейчас только у четырех клубов: «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Рубина». Отчего рынок сжался и замер.

Читаю в The Telegraph, что Слуцкий заслужил шанс поработать в английской премьер-лиге. Вижу новость, что Бородюк основной кандидат в сборную Белоруссии. Те, кто официально был претендентами в сборную после увольнения Капелло.

И никак не могу понять, что именно однажды пошло не так.

Илья КАЗАКОВ.