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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28723962/
10 февраля 2017, 1:02 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Зачем Слуцкий уехал в Лондон? Колонка Казакова

В своей колонке постоянный автор «СЭ» задается не только этим вопросом, но и рассуждает о многих насущных проблемах российского футбола: отсутствии финансирования, пропасти между нашими игроками и англичанами, качестве подготовки резервов.

Постоянный автор СЭ задается не только этим вопросом но и рассуждает о многих насущных проблемах российского футбола. Увеличить
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Я смотрю на Леонида Викторовича Слуцкого в этом кафе на Покровке и все пытаюсь найти отличия между ним сегодняшним и тем Слуцким, который уезжал в Лондон, чтобы подвести черту под долгим и славным отрезком своей жизни. Мне все кажется, что эти отличия есть, что их не может не быть — пусть и слишком мало времени прошло с того дня, когда он официально произнес то, что давно стало секретом Полишинеля.

На столе между нами розовый модный галстук, который был на нем, когда Слуцкий фотографировался с Ахмедом Мусой после матча его (или все-таки не его?) «Челси» с «Лестером». Он старательно выводит по гладкому шелку буквы, из которых складывается его фамилия, и я обещаю, что галстук займет место в домашнем музее рядом с другими предметами важных моему сердцу футбольных людей.

Галстук с простым прямым узлом, это даже не классический «виндзор», это просто узел, но настолько прямой, что его мог завязать только продавец — и оказывается, что это действительно так. Он был нужен Слуцкому всего на один матч, и поэтому он так легко расстается с ним.

Передо мной человек, которому через три месяца будет сорок шесть, и за четыре года до первого солидного юбилея он решил круто поменять свою вроде бы абсолютно счастливую жизнь. Оставить работу, семью, друзей — и уехать в Англию.

Я даже не пытаюсь спросить: зачем?

В поисках себя.

Мне казалось, что Слуцкий — наш единственный тренер, кто гарантированно будет обеспечен в России работой на долгие годы вперед. Но, странное дело, после, того как стало известно, что он уходит из ЦСКА, у него не было ни одного звонка от потенциального работодателя в стране, которая меньше чем через полгода примет Кубок конфедераций, а чуть больше чем через год — чемпионат мира.

Известно, что он уехал в Англию, в Лондон.

Известно, что он как-то связан с «Челси».

Но почти никто не знает доподлинно — как именно?

Я смотрю на него и вижу человека, который продолжает идти своим путем, столь нетипичным для нашего футбольного мира. Он мог остаться в ЦСКА, Виталий Мутко предлагал ему вести нашу сборную к тому, чем ей предстоит гордиться или, напротив, стыдиться на Кубке мира. Но он отринул все это и уехал в Лондон.

В столицу самой футбольной из существующих стран.

Я знал, что он смотрит много футбола. Но не предполагал, что его в жизни тренера может быть так много. Слуцкий рассказывает об Англии как взрослый человек, впервые оказавшийся в своей детской мечте, — и хочется слушать его, не перебивая. В том числе чтобы попробовать понять — зачем он улетел туда. И вернется ли?

Парадокс, но он говорит о болельщиках. О том, что они смотрят на поле весь матч, а не в телефоны. О том, что они аплодируют любому успешному действию своей команды — даже если она проигрывает. О том, что они поступают так, даже если смотрят футбол в пабе.

И еще он говорит о молодых английских игроках. О команде «Челси» U-18 — что о таком уровне сборная России, увы, может даже мечтать.

И я вдруг понимаю, что в «Челси» его потрясли не поля (я был на базе клуба и видел 23 (!) газона, совершенно одинаковых — что для первой команды, что для команды девочек), а именно это. Качество игроков.

После чего мне становится понятнее — зачем он затеял этот проект, футбольную школу Леонида Слуцкого в Волгограде, которую тянет сейчас практически в одиночку.

Он впитывает в себя английскую футбольную культуру, как губка, благо что его сейчас не отвлекают от этого семья, друзья, дела. Человек, который примерно полгода назад сказал, что Россия — не футбольная страна. Мигом всколыхнув в нас что-то этим признанием.

Вечером того же дня я читаю признания президента РФС о тяжелом финансовом кризисе организации, в которой нет денег на одну ставку — спортивного директора. И почему-то думаю о тех полях, которые с помпой открывались десять, девять, восемь лет назад. По программе «Подарим детям стадион», под эгидой РФС и на деньги владельца «Челси».

Думаю о том, кто на них играет сейчас? И что делают сейчас дети, которые начали на них заниматься в сытые и успешные для российского футбола годы. Где-то поколение, которое выросло на них и почему молодежная сборная России финишировала пятой в группе с Австрией, Финляндией и Азербайджаном в прошлом отборочном цикле той осенью?

Думаю о «поларах» — системе, отслеживающей функциональную готовность игроков — которые новый главный тренер молодежной сборной Евгений Бушманов просил купить, но получил отказ в силу дороговизны. О «Томи», которая официально объявила задачу на конце сезона — вылететь в ФНЛ. О словах одного из тренеров премьер-лиги, уверяющим, что деньги на трансферы есть сейчас только у четырех клубов: «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Рубина». Отчего рынок сжался и замер.

Читаю в The Telegraph, что Слуцкий заслужил шанс поработать в английской премьер-лиге. Вижу новость, что Бородюк основной кандидат в сборную Белоруссии. Те, кто официально был претендентами в сборную после увольнения Капелло.

И никак не могу понять, что именно однажды пошло не так.

Илья КАЗАКОВ.

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