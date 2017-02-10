Илья Геркус: Хорошо, что Миранчук одумался

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Вкратце напомним эту историю: Миранчук отказался продлевать контракт на предложенных клубом условиях. В свою очередь, «Локо» не устроила сумма, которую потенциальные работодатели хавбека (в первую очередь — «Рубин») предлагали за трансфер. В итоге 10 января игрок подал заявление о расторжении договора — по мнению его представителей, защищенный период действия соглашения, равный трем годам, закончился, и футболист может покинуть «Локомотив».

Однако это грозило футболисту длительной, от одного до трех месяцев, дисквалификацией, и вчера Алексей забрал заявление.

ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРЫВА КОНТРАКТА МОГЛИ БЫ СТАТЬ ПЛАЧЕВНЫМИ

— Не ожидали, что Алексей заберет заявление? — вопрос Геркусу.

— Это было вполне ожидаемо. Я надеялся, что голос разума возобладает. После разрыва контракта по инициативе футболиста перспективы развития ситуации, по нашим оценкам, стали бы плачевными. В первую очередь, для Алексея. Правила прекращения договора с клубом четко оговорены его текстом, и расторжение по заявлению футболиста там не обозначено. Клуб свои обязательства выполнял и продолжит это делать. В клубе к Миранчуку очень хорошее отношение, позитивное. Никто не забывал, что он наш воспитанник.

— Есть догадки, зачем он подал это заявление?

— Видимо, в сердцах. Хорошо, что Алексей одумался и решил этого не делать. Могу только приветствовать такой шаг.

— Алексей пришел в сопровождении представителей?

— Да, одного из них.

— Общественное мнение вокруг этой истории сложилось достаточно четко — Алексей сам ничего не решает, он полностью управляем. Не сложилось такого впечатления?

— У него есть личное мнение. Уверен в этом. Хотя, конечно, Алексей прислушивается к кому-то.

— Беседовали с ним?

— Да, и не раз. В том числе на недавних сборах. Предостерегал от возможных тяжелых последствий в случае неосторожного шага. Призывал к иным действиям. И мне кажется, он прислушался к моим словам, после этого пришел и сгладил последствия своего поступка, я считаю, необдуманного.

ПЕРЕХОД МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ,

ЕСЛИ УСЛОВИЯ УСТРОЯТ И КЛУБ, И ИГРОКА

— Он как-то объяснил свое первоначальное решение о разрыве контракта?

— Такой вопрос немного неловко задавать. И конкретно о заявлении не говорил. Просто призывал поразмышлять о последствиях. Стараюсь обсуждать с молодыми игроками их карьеру. Наш клуб называется футбольным, и обсуждаем мы именно футбол, развитие конкретного исполнителя. Это наша обязанность.

— Миранчук остается в «Локо» до конца контракта или может быть продан даже до конца трансферного окна, то есть до 24 февраля?

— Во-первых, это зависит от его желания. Никто не может быть продан, помимо воли. И, во-вторых, предложение должно соответствовать нашим ожиданиям по цене.

— Те, что поступили, не устраивают по финансам?

— Имеющиеся на сегодня варианты не подходят либо нам, либо игроку. У нас нет предложений, которыми довольны обе стороны. Если таковые возникнут, переход может состояться.

— Как оцените вероятность того, что Алексей продлит контракт с «Локо»?

— Нами эта возможность не отвергается. Такая опция не снята с повестки дня.

— У «Локо» три предложения — «Рубина», «Зенита» и «Краснодара»?

— С этими клубами мы обсуждали возможный переход Алексея. Насколько могу судить, сторона игрока считает вариант с «Рубином» предпочтительным. Оно действительно устроило футболиста, но не нас. С «Зенитом» и «Краснодаром» все было наоборот.

— Чтобы предложение «Рубина» устроило всех, в Казани должны поднять сумму трансфера.

— Да, безусловно.

ПРЕЗИДЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА РАЗГОВОР С СОТРУДНИКАМИ БЕЗ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

— Позиция «Локо» логична — получить максимальную цену. Но есть и логика рынка: не считаете, что за пять миллионов евро, предлагаемые «Рубином» за футболиста, у которого в октябре заканчивается контракт, клуб должен отвести его на Казанский вокзал и посадить в поезд?

— Во-первых, даже после окончания срока соглашения «Локомотив» получит компенсацию от новой команды Алексея — за его подготовку. Это по регламенту. Во-вторых, цена — это баланс спроса и предложения, и места, где совершается трансфер. В Англии игрок такого возраста и таланта стоил бы дороже. В Португалии — ниже. Но если есть конкуренция за футболиста, почему мы должны выбирать самую низкую цену? В чем мы неправы?

— Сформулирую иначе — «Зенит» и «Краснодар» предложили большую сумму «Локо», а «Рубин» — лучший гонорар агентам футболиста.

— Часть сделки, которая касается представителей игрока, для нас закрыта. А вот все, что касается предложения для клуба — да, «Зенит» и «Краснодар» предложили лучшие условия.

— Как на самом деле развивался переговорный процесс с Алексеем? Одна из версий такова: «Локо» сделал предложение, но затем его отозвал, после чего пригласил в офис самого Алексея и его маму.

— Если апеллировать к основам отношений игрока и клуба, то последний в моем лице имеет право общаться с работником, когда угодно. Мама — сотрудник клуба, это важная деталь. В рабочее время президент, наверное, имеет право поговорить с сотрудниками без их представителей.

— Как продвигается дело с контрактом Антона Миранчука?

— Идет диалог. Представители Антона представили свои замечания по договору, мы их обработали, отправили обратно. Продолжается рабочий процесс, переписка по согласованию. У нас есть полное желание и намерение довести ситуацию до подписания.

***

Соглашение Миранчука, который в этом чемпионате России провел 16 матчей и забил 1 гол, заканчивается в конце года, и возможно несколько сценариев развития ситуации. Не исключено, что до конца трансферного окна (в РФПЛ оно закрывается 24 февраля) «Локомотив» и игрок все же согласуют трансфер в другой клуб. По информации «СЭ», у «Локо» три официальных предложения — от «Рубина» (5 миллионов евро), наиболее привлекательное для стороны футболиста, «Зенита» и «Краснодара», которые, в свою очередь, выгоднее железнодорожникам, но не представителям Миранчука.

Не исключен вариант, что «Рубин» все же поднимет сумму трансфера до 6 миллионов евро, удовлетворив, таким образом, всех участников сделки.

Вторым вариантом может стать ремейк «дела о заявлении» — сторона игрока по окончании чемпионата-2016/17 может оформить уход в оговоренные регламентом сроки и покинуть клуб за определенную финансовую компенсацию, но без дисциплинарных последствий для Миранчука. Дело в том, что, пойди футболист на разрыв контракта сейчас, перспектива дисквалификации на срок от одного до трех месяцев была бы абсолютно реальной. Разбирательство в Палате по разрешению споров РФС стало бы долгим, и в первых после рестарта чемпионата турах Алексей точно бы участия не принял.

И наконец, третий вариант, который сейчас выглядит фантастическим, — продление контракта с «Локо». Клуб предлагает долгосрочный договор с заработной платой 1,5 миллиона евро плюс бонусы.