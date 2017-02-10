«Томь» надеется на помощь «Газпром нефти»

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Сейчас перед «Томью» стоит задача сохранить профессиональный статус. Из-за задолженностей по зарплате уже разорвала контракты большая часть основного состава образца первой половины сезона-2016/17. Команду покинули Виталий Дьяков, Кирилл Комбаров, Эрик Бикфалви, Александр Жиров и Кирилл Погребняк.

По словам главного тренера «Томи» Валерия Петракова, в сложившихся условиях клуб установил для вновь прибывших игроков потолок зарплаты в 300 тыс. рублей в месяц, а состав пришлось комплектовать из малоопытной молодежи и недорогих легионеров. Когда задержки заработной платы стали многомесячными, РФС запретил «Томи» регистрировать новых футболистов. Однако, по информации «Известий», в ближайшее время томский клуб имеет шанс частично погасить накопившиеся задолженности. Только после этого запрет на регистрацию игроков может быть снят и до завершения трансферного периода (24 февраля) «Томь» сможет хоть как-то усилить свой состав. .

— «Томь» совместно с «Газпром нефтью» готовит документы для оформления договора на 200 млн рублей, — сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Часть из них уже готовы. Но эти бумаги должны пройти согласование на нескольких уровнях. При этом полученной суммы вряд ли хватит для полного закрытия долга.

В пресс-службе компании «Газпром нефть» не стали опровергать информацию о готовящемся контракте, однако официальный запрос «Известий» был оставлен без ответа.

Генеральный директор «Томи», председатель Федерации футбола Томской области Руслан Киселев также воздержался от комментариев.

— Разговаривать об открытии заявки можно будет только тогда, когда на счет клуба поступят средства, — заявил Руслан Киселев «Известиям». — Но даже в этом случае не факт, что нам хватит денег для снятия запрета на прием новых игроков. Помимо долгов по заработной плате, у нас есть и налоговые задолженности, которые надо погасить в первую очередь. Иначе мы просто не сможем перечислить людям их деньги.

По его словам, сейчас клуб рассчитывает только на помощь внебюджетных источников и крупных компаний.

— Со стороны Томской области мы не получали денег на протяжении последних пяти лет, — пояснил генеральный директор «Томи». — И сейчас исключений не будет — никто из бюджета региона нам средств не даст. Об этом даже разговора не было. Чтобы это произошло, соответствующее решение нужно утвердить на уровне законодательного собрания Томской области. Однако этот вопрос еще ни разу не выносился на его рассмотрение.

Томский клуб уже не впервые оказывается на грани краха. Так, в 2009 году финансовое положение «Томи» оказалось настолько непростым, что встал вопрос о снятии команды с чемпионата. Тогда клуб удалось спасти: после встречи его руководства с Владимиром Путиным у команды появились семь спонсоров из числа крупных компаний, работавших на территории области. В итоге «Томь» смогла достойно завершить чемпионат и по итогам первенства занять девятое место в турнирной таблице.

Финансовые проблемы вернулись в 2010-м, но томичи под руководством Валерия Непомнящего смогли обезопасить себя от вылета из РФПЛ, став восьмыми. В 2011-м энтузиазма игроков оказалось недостаточно, и по итогам сезона-2011/12 «Томь» покинула премьер-лигу. С тех пор в клубе дважды менялся генеральный директор, а команда два раза возвращалась в РФПЛ.