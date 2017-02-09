Андрей Ещенко: После аварии многое переосмыслил в жизни
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, которому сегодня исполнилось 33 года, назвал свои самые памятные матчи за «красно-белых».
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Видимо, что-то случилось...
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— Конечно, я жизнью доволен. У меня две дочки, сам
После аварии многое переосмыслил в жизни. Говорят, что я родился в рубашке. Спасибо Богу, что остался жив. Самые памятные матчи за «Спартак»? Первый матч и тот, в котором я забил гол. Конечно, я все свои матчи просматриваю, делаю выводы, анализирую.
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