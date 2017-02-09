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9 февраля 2017, 22:40 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Андрей Ещенко: После аварии многое переосмыслил в жизни

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, которому сегодня исполнилось 33 года, назвал свои самые памятные матчи за «красно-белых».

Защитник Спартака Андрей <span class=error>Ещенко</span> которому сегодня исполнилось 33 года назвал свои самые памятные матчи за красно-белых. Увеличить
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— Конечно, я жизнью доволен. У меня две дочки, сам жив-здоров. Поиграл в хороших командах, сейчас выступаю за отличную команду. После прихода в «Спартак» меня узнают на улицах и общаются со мной, интересуется. По-настоящему народная команда.

После аварии многое переосмыслил в жизни. Говорят, что я родился в рубашке. Спасибо Богу, что остался жив. Самые памятные матчи за «Спартак»? Первый матч и тот, в котором я забил гол. Конечно, я все свои матчи просматриваю, делаю выводы, анализирую.

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