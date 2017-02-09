«Спартак» сыграет с «Сарпсборгом 08» и «Волеренгой»
Определились все соперники «Спартака» в контрольных матчах на третьем сборе в Испании, сообщает
пресс-служба красно-белых.
Ранее стало известно, что московская команда встретится с хорватским «Осиеком», занимающим третье место в чемпионате своей страны, и казанским «Рубином».
Кроме того, 26 февраля спартаковцы сыграют с норвежским «Сарпсборгом 08». 28 февраля подопечные Массимо Карреры проведут ещё один спарринг, которого не было в первоначальном плане, — с норвежской «Волеренгой».
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