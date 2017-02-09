«Спартак» сыграет с «Сарпсборгом 08» и «Волеренгой»

Ранее стало известно, что московская команда встретится с хорватским «Осиеком», занимающим третье место в чемпионате своей страны, и казанским «Рубином».



Кроме того, 26 февраля спартаковцы сыграют с норвежским «Сарпсборгом 08». 28 февраля подопечные Массимо Карреры проведут ещё один спарринг, которого не было в первоначальном плане, — с норвежской «Волеренгой».