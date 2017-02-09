Илья Максимов из-за травмы выбыл из строя тульского «Арсенала» до конца сезона

Об этом после товарищеского матча с молдавским клубом «Милсами» (3:3) сообщил главный тренер команды Сергей Кирьяков.



«К сожалению, второй сбор был омрачён травмами. Илья Максимов не сыграет за “Арсенал” в ближайшие полгода. Он, к сожалению, нелепо травмировался на утренней разминке», — передаёт слова Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.



Максимов перебрался в «Арсенал» на правах свободного агента в сентябре 2016 года. В нынешнем сезоне РФПЛ на его счету шесть матчей и одна результативная передача.