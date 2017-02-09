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9 февраля 2017, 21:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Илья Максимов из-за травмы выбыл из строя тульского «Арсенала» до конца сезона

Полузащитник тульского «Арсенала» Илья Максимов получил травму и выбыл из строя на полгода.

Об этом после товарищеского матча с молдавским клубом «Милсами» (3:3) сообщил главный тренер команды Сергей Кирьяков.

«К сожалению, второй сбор был омрачён травмами. Илья Максимов не сыграет за “Арсенал” в ближайшие полгода. Он, к сожалению, нелепо травмировался на утренней разминке», — передаёт слова Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Максимов перебрался в «Арсенал» на правах свободного агента в сентябре 2016 года. В нынешнем сезоне РФПЛ на его счету шесть матчей и одна результативная передача.

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