Илья Максимов из-за травмы выбыл из строя тульского «Арсенала» до конца сезона
Полузащитник тульского «Арсенала» Илья Максимов получил травму и выбыл из строя на полгода.
Об этом после товарищеского матча с молдавским клубом «Милсами» (3:3) сообщил главный тренер команды Сергей Кирьяков.
«К сожалению, второй сбор был омрачён травмами. Илья Максимов не сыграет за “Арсенал” в ближайшие полгода. Он, к сожалению, нелепо травмировался на утренней разминке», — передаёт слова Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Максимов перебрался в «Арсенал» на правах свободного агента в сентябре 2016 года. В нынешнем сезоне РФПЛ на его счету шесть матчей и одна результативная передача.
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