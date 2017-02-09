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9 февраля 2017, 21:11 | Футбол: Премьер-лига | «Прессбол»

Вадим Скрипченко: Может, на третьем сборе кто-то приедет в «Крылья» на просмотр

Главный тренер «Крыльев Советов» белорус Вадим Скрипченко объяснил, почему команда решила все сборы провести в Турции.

«В Турции нас все устраивает. Есть все необходимое для качественной подготовки команды. Здесь комфортабельные отели — нет нареканий по питанию, проживанию, вопросам бытового характера. С предоставленными полями не было никаких проблем — они здесь хорошего качества. Нам не нужно дополнительно перевозить вещи, делать визы… Может, на третьем сборе кто-то приедет к нам на просмотр. Чтобы в кратчайшие сроки определить уровень мастерства того или иного футболиста, в отношении расположения здесь это сделать намного легче», — рассказал Скрипченко в интервью клубной пресс-службе.

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