Вадим Скрипченко: Может, на третьем сборе кто-то приедет в «Крылья» на просмотр

«В Турции нас все устраивает. Есть все необходимое для качественной подготовки команды. Здесь комфортабельные отели — нет нареканий по питанию, проживанию, вопросам бытового характера. С предоставленными полями не было никаких проблем — они здесь хорошего качества. Нам не нужно дополнительно перевозить вещи, делать визы… Может, на третьем сборе кто-то приедет к нам на просмотр. Чтобы в кратчайшие сроки определить уровень мастерства того или иного футболиста, в отношении расположения здесь это сделать намного легче», — рассказал Скрипченко в интервью клубной пресс-службе.