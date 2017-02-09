Вадим Скрипченко: Может, на третьем сборе кто-то приедет в «Крылья» на просмотр
Главный тренер «Крыльев Советов» белорус Вадим Скрипченко объяснил, почему команда решила все сборы провести в Турции.
«В Турции нас все устраивает. Есть все необходимое для качественной подготовки команды. Здесь комфортабельные отели — нет нареканий по питанию, проживанию, вопросам бытового характера. С предоставленными полями не было никаких проблем — они здесь хорошего качества. Нам не нужно дополнительно перевозить вещи, делать визы… Может, на третьем сборе
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