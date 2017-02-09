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9 февраля 2017, 20:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» собирается усилиться ещё одним или двумя новичками

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков после ничьей в товарищеском матче с молдавским клубом «Милсами» (3:3) подвёл итоги сбора в Турции и сообщил, что команда планирует усилиться ещё одним или двумя новичками.

«На втором сборе у нас были шикарные условия, мы выполнили всё, что хотели. Футболисты получили приличные нагрузки и под ней проводили неплохие матчи, ставшие для нас очень информативными. Мы увидели возможности каждого игрока на фоне усталости. Сегодня было видно, кто может держать темп игры. К сожалению, второй сбор был омрачён травмами. Например, Илья Максимов не сыграет за “Арсенал” в ближайшие полгода.

Какие планы на следующий сбор? Мы будем наигрывать стартовый состав на вторую половину чемпионата. Возможно, кто-то из молодых ребят также присоединиться к сборам с основой. Потихоньку мы будем снижать нагрузки и больше работать над тактикой. Что касается приобретений, мы ожидаем одного-двух новичков», — передаёт слова Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

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