Тульский «Арсенал» собирается усилиться ещё одним или двумя новичками

«На втором сборе у нас были шикарные условия, мы выполнили всё, что хотели. Футболисты получили приличные нагрузки и под ней проводили неплохие матчи, ставшие для нас очень информативными. Мы увидели возможности каждого игрока на фоне усталости. Сегодня было видно, кто может держать темп игры. К сожалению, второй сбор был омрачён травмами. Например, Илья Максимов не сыграет за “Арсенал” в ближайшие полгода.



Какие планы на следующий сбор? Мы будем наигрывать стартовый состав на вторую половину чемпионата. Возможно, кто-то из молодых ребят также присоединиться к сборам с основой. Потихоньку мы будем снижать нагрузки и больше работать над тактикой. Что касается приобретений, мы ожидаем одного-двух новичков», — передаёт слова Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.