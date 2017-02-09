Тульский «Арсенал» собирается усилиться ещё одним или двумя новичками
Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков после ничьей в товарищеском матче с молдавским клубом «Милсами» (3:3) подвёл итоги сбора в Турции и сообщил, что команда планирует усилиться ещё одним или двумя новичками.
«На втором сборе у нас были шикарные условия, мы выполнили всё, что хотели. Футболисты получили приличные нагрузки и под ней проводили неплохие матчи, ставшие для нас очень информативными. Мы увидели возможности каждого игрока на фоне усталости. Сегодня было видно, кто может держать темп игры. К сожалению, второй сбор был омрачён травмами. Например, Илья Максимов не сыграет за “Арсенал” в ближайшие полгода.
Какие планы на следующий сбор? Мы будем наигрывать стартовый состав на вторую половину чемпионата. Возможно,
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