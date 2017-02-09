«Кирилл, не умничай!» «Арсенал» спасает матч, Комбаров — комментирует
Тульский «Арсенал» не смог обыграть молдавский «Милсами», а Кирилл Комбаров попробовал себя в качестве комментатора.
Мы уже писали о квадрокоптере и пяти других камерах, при помощи которых «Арсенал» транслирует игры туляков на сборах, в том числе, в прямом эфире на тульском ТВ. Теперь покорен новый рубеж.
Во время товарищеской игры с «Милсами» к комментаторам присоединился защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров. Он и еще несколько футболистов, таких, как Габулов, Максимов, Бурчану, Горбатенко, на которых, видимо, будет сделана ставка весной, в этом матче участия не принимали. Поэтому некоторых задействовали в эфире.
По игре Комбаров высказывался емко, но точно.
— Команда под нагрузками. Это видно по моментам, когда в микроэпизодах не хватает скорости и сил, — объяснял футболист.
Также Кирилл справедливо заметил, что в первом тайме «Арсенал» смотрелся значительно лучше «Милсами» и заслуженно вел в счете, благодаря быстрому голу со стандарта. Но перед перерывом случился провал в обороне, и молдаване отыгрались.
На вопрос, какие цели
— Сначала нужно закрепиться в составе. И, конечно, помочь клубу решить задачу остаться в
— Кирилл, не умничай! — не выдержав, подколол партнера Владимир Габулов.
Кирилл и не умничал, говорил, как есть. И появления игрока в прямом эфире — это классно. Если в таблице «Арсеналу» еще предстоит нагонять соперников, то по работе с аудиторией клуб уже в большом порядке.
Нагрузки нагрузками, но определенные выводы по итогам двух сборов «Арсенала» сделать можно.
В концовке туляки все сделали красиво. Сначала сократили отрыв, а в завершающей атаке, когда в штрафную соперника побежал даже вратарь Левашов, сравняли счет -Бурмистров забил ударом со штрафного.