Представитель Миранчука: Решили с Геркусом снизить градус риторики

«Сегодня мы вместе с Алексеем встретились с президентом «Локомотива» Ильёй Геркусом и обсудили сложившуюся ситуацию. По итогам встречи решили, что называется, чуть снизить градус риторики и попытаться найти профессиональное решение.



Обсудили и другие вопросы. Не исключено, что Антон Миранчук в ближайшее время подпишет новый контракт с «Локомотивом», — заявил Шпинёв.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива».