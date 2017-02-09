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9 февраля 2017, 20:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Представитель Миранчука: Решили с Геркусом снизить градус риторики

Представитель братьев Миранчуков Вадим Шпинёв рассказал корреспонденту «Чемпионата» подробности о переговорах с руководством московского «Локомотива».

«Сегодня мы вместе с Алексеем встретились с президентом «Локомотива» Ильёй Геркусом и обсудили сложившуюся ситуацию. По итогам встречи решили, что называется, чуть снизить градус риторики и попытаться найти профессиональное решение.

Обсудили и другие вопросы. Не исключено, что Антон Миранчук в ближайшее время подпишет новый контракт с «Локомотивом», — заявил Шпинёв.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива».

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