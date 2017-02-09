Источник: Переход футболиста Стивена Колкера в «Локомотив» сорвался
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» отказался от варианта с арендой у английского «Куинз Парк Рейнджерс» защитника Стивена Колкера. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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На прошлой неделе президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что клуб согласовал условия перехода с «Куинз Парк Рейнджерс», и для завершения сделки осталось уладить некоторые детали с самим игроком. В четверг «Локомотив» в социальной сети Twitter опубликовал запись, отметив, что 22-й номер в команде остается незанятым, и что клуб продолжает работу по поиску игроков.
«Переход не состоится. Колкер постоянно менял свои условия. Кроме того, переезжать в Москву не захотели члены его семьи», — сказал источник.
Комментариев представителей клубов пока получить не удалось.
Колкер во втором по значимости английском дивизионе сезона-2016/17 провел 13 матчей, забив два мяча. В КПР он перешел в 2014 году; сезон-2015/16 провел в аренде — сначала в «Саутгемптоне», затем — в «Ливерпуле». До перехода в КПР Колкер выступал за «Тоттенхэм», «Йовил Таун», «Бристоль Сити», «Суонси» и «Кардифф Сити». В 2012 году сыграл за сборную Англии в товарищеском матче с командой Швеции, забив гол; участвовал в Олимпийских играх 2012 года, выступая за сборную Великобритании.
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