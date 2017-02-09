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9 февраля 2017, 18:27 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Пресс-служба: Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из ФК «Локомотив»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболист московского «Локомотива» Алексей Миранчук действительно отозвал заявление об увольнении из клуба, подтвердил корреспонденту «Р-Спорт» представитель пресс-службы «красно-зеленых».

<em>С. -ПЕТЕРБУРГ 9 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Тарас <span class=error>Барабаш</span>.</em> Футболист московского Локомотива Алексей Миранчук действительно отозвал заявление об увольнении из клуба подтвердил корреспонденту Р-Спорт представитель <nobr>пресс-службы</nobr> красно-зеленых. Увеличить
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В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Р-Спорт», что Миранчук, по итогам встречи с руководством «Локомотива» вернувший свое заявление об увольнении, отправится с «Локомотивом» на третий межсезонный сбор в Испанию, который начнется 11 февраля.

«Да, можем подтвердить, что заявление об увольнении было отозвано», — сказал представитель пресс-службы «Локомотива».

Миранчук выступает за основной состав «Локомотива» с 2013 года. Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что хавбек в ближайшее время может перейти в московский «Спартак», также агент игрока Вадим Шпинев сообщал «Р-Спорт», что по нему есть предметный интерес со стороны казанского «Рубина». Железнодорожники начали переговоры о продлении контракта с футболистом в ноябре, но соглашение до сих пор не было достигнуто.

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