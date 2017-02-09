Пресс-служба: Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из ФК «Локомотив»

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В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Р-Спорт», что Миранчук, по итогам встречи с руководством «Локомотива» вернувший свое заявление об увольнении, отправится с «Локомотивом» на третий межсезонный сбор в Испанию, который начнется 11 февраля.

«Да, можем подтвердить, что заявление об увольнении было отозвано», — сказал представитель пресс-службы «Локомотива».

Миранчук выступает за основной состав «Локомотива» с 2013 года. Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что хавбек в ближайшее время может перейти в московский «Спартак», также агент игрока Вадим Шпинев сообщал «Р-Спорт», что по нему есть предметный интерес со стороны казанского «Рубина». Железнодорожники начали переговоры о продлении контракта с футболистом в ноябре, но соглашение до сих пор не было достигнуто.