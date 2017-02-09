Футболист Алексей Миранчук отправится с «Локомотивом» на сбор в Испанию

Миранчук выступает за основной состав «Локомотива» с 2013 года. Контракт 21-летнего полузащитника истекает нынешним летом. Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что хавбек в ближайшее время может перейти в московский «Спартак», также агент игрока Вадим Шпинев сообщал «Р-Спорт», что по нему есть предметный интерес со стороны казанского «Рубина». Железнодорожники начали переговоры о продлении контракта с футболистом в ноябре, но соглашение до сих пор не было достигнуто.

«Миранчук приехал сегодня в обед на стадион “Локомотив”, где и прошла встреча между ним, его агентами и руководством клуба, на которой игрок вернул заявление об увольнении. Он отправится на третий сбор в Испанию, который начнется 11 февраля», — сказал собеседник агентства.