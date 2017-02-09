Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28720767/
9 февраля 2017, 18:21 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист Алексей Миранчук отправится с «Локомотивом» на сбор в Испанию

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук отправится с командой на третий межсезонный сбор в Испанию, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Миранчук выступает за основной состав «Локомотива» с 2013 года. Контракт 21-летнего полузащитника истекает нынешним летом. Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что хавбек в ближайшее время может перейти в московский «Спартак», также агент игрока Вадим Шпинев сообщал «Р-Спорт», что по нему есть предметный интерес со стороны казанского «Рубина». Железнодорожники начали переговоры о продлении контракта с футболистом в ноябре, но соглашение до сих пор не было достигнуто.

«Миранчук приехал сегодня в обед на стадион “Локомотив”, где и прошла встреча между ним, его агентами и руководством клуба, на которой игрок вернул заявление об увольнении. Он отправится на третий сбор в Испанию, который начнется 11 февраля», — сказал собеседник агентства.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Источник: Переход футболиста Стивена Колкера в «Локомотив» сорвался

Источник: Переход футболиста Стивена Колкера в «Локомотив» сорвался

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» отказался от варианта с арендой у английского «Куинз Парк Рейнджерс» защитника Стивена Колкера. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами