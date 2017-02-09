Тренер: «Крылья» изменят тактику, если Маргасов разоткровенничается в ФК «Локомотив»

Экс-защитник «Крыльев» Маргасов перешел в «Локомотив» в начале февраля. Самарский клуб в первом матче РФПЛ после зимней паузы сыграет дома с железнодорожниками. Встреча пройдет 5 марта.

«Действительно, теперь он (Маргасов) является игроком нашего ближайшего соперника. Теоретически можно предположить, что какие-то нюансы, моменты, связанные с нашей моделью игры, тренерскому штабу москвичей он рассказать может. Нам нужно поступить хитрее. Если соперник будет готов к информации Тимофея, видоизменим некоторые моменты в своей игре, сделаем другие заготовки. Проще говоря, пойдем другим путем», — сказал Скрипченко, чьи слова приводятся на официальном сайте «Крыльев Советов».