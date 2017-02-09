Тренер: «Крылья» изменят тактику, если Маргасов разоткровенничается в ФК «Локомотив»
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт. «Крылья Советов» могут видоизменить некоторые моменты в игре, если новичок московского «Локомотива» Тимофей Маргасов, ранее выступавший за самарский футбольный клуб, расскажет тренерскому штабу железнодорожников нюансы игровой модели волжан, заявил главный тренер «Крыльев» Вадим Скрипченко.
«Действительно, теперь он (Маргасов) является игроком нашего ближайшего соперника. Теоретически можно предположить, что
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