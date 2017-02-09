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9 февраля 2017, 18:20 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Тренер: «Крылья» изменят тактику, если Маргасов разоткровенничается в ФК «Локомотив»

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. «Крылья Советов» могут видоизменить некоторые моменты в игре, если новичок московского «Локомотива» Тимофей Маргасов, ранее выступавший за самарский футбольный клуб, расскажет тренерскому штабу железнодорожников нюансы игровой модели волжан, заявил главный тренер «Крыльев» Вадим Скрипченко.

Экс-защитник «Крыльев» Маргасов перешел в «Локомотив» в начале февраля. Самарский клуб в первом матче РФПЛ после зимней паузы сыграет дома с железнодорожниками. Встреча пройдет 5 марта.

«Действительно, теперь он (Маргасов) является игроком нашего ближайшего соперника. Теоретически можно предположить, что какие-то нюансы, моменты, связанные с нашей моделью игры, тренерскому штабу москвичей он рассказать может. Нам нужно поступить хитрее. Если соперник будет готов к информации Тимофея, видоизменим некоторые моменты в своей игре, сделаем другие заготовки. Проще говоря, пойдем другим путем», — сказал Скрипченко, чьи слова приводятся на официальном сайте «Крыльев Советов».

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