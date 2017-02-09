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9 февраля 2017, 17:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Скрипченко: Из-за нагрузок «Крыльям Советов» не хватает скорости перемещения

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко подвёл итоги второго цикла подготовки и рассказал о планах на третий сбор, который пройдёт в Турции.

«Прежде всего мы опирались на то, чтобы провести целостный сбор в плане подготовки. Это в первую очередь касается тренировочного процесса. Считаю, что в этом плане мы отработали сбор довольно продуктивно. Выполнили запланированный объём работы и выдержали интенсивность тренировок. На фоне тренировочных занятий нам приходилось играть, но можно сказать о том, что сегодня мы не обращаем внимания на результаты контрольных матчей. Главное для нас — сбалансировать состав и выстроить игровые цепочки. Сейчас тренерский штаб находится в определённом поиске. Нам нужно найти оптимальные сочетания игроков на футбольном поле для того, чтобы наилучшим образом подойти к возобновлению чемпионата России. Поэтому, повторюсь, пристального внимания результатам игр мы не придаём.

Третий сбор? В первой половине сбора будет продолжаться объёмная, интенсивная работа. Никто не собирается сбавлять обороты. Тренерский штаб планирует продолжать вести изначально намеченную подготовку. Поэтому у нас также будут контрольные игры. Самым показательным матчем будет последний, перед возобновлением чемпионата. К этому поединку мы должны определиться с тем составом, на который будем рассчитывать. Конечно, это не говорит о том, что это точно будет стартовый состав на сезон. Но станет ясна картина, кто на тот момент будет готов выходить в стартовом составе и решать конкретные задачи в матче с “Локомотивом”. Пока идёт комплектование команды. Нам необходимо усиление в некоторые линии, нужно сбалансировать состав команды. По ходу сезона всегда возможны травмы, дисквалификации — в связи с этим нам нужна ротация, определённый выбор и замены игроков. Технико-тактические моменты, командная тактика, стандартные положения максимально будут усваиваться, когда ребята будут в тонусе. Сейчас команде не хватает скорости перемещения, быстроты принятия решения. Это является следствием большого объёма нагрузок. На третьем сборе также постараемся выдержать запланированную программу для того, чтобы качественно подвести команду к возобновлению сезона», — цитирует Скрипченко пресс-служба клуба.

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