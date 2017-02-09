Дмитрий Кудряшов может стать тренером «Анжи»

— Кудряшов продолжит работать с «Анжи» на третьем сборе?

— Прежде всего, хочу сказать, что это нельзя назвать просмотром. Все знают Дмитрия как очень порядочного человека, который является незаменимой личностью во всех командах. Неслучайно он играл в «Спартаке» и «Спартаке-2». Мы ему очень благодарны. Он здорово помог сформировать микроклимат в команде на втором сборе.

— На третий сбор он тоже поедет?

— Думаю, да.

— Собираетесь заключить с ним контракт?

— Вероятность такая есть. Просто пока еще нужно понять, в каком качестве мы хотим видеть Дмитрия в клубе. Может быть, ему будет предложена должность тренера в команде. Посмотрим. Его опыт, умение налаживать микроклимат могут помочь «Анжи». (Виталий АЙРАПЕТОВ).