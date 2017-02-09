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9 февраля 2017, 17:13 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Сергей Семак: Лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал селекционную политику клуба и высказался о лимите на легионеров в РФПЛ.

«На данном этапе развития у нас не может быть никаких суперзвезд, потому что клуб довольно скромный по бюджету. Есть определенная планка зарплат — исходя из этого, мы и подбираем игроков. Если понравится российский футболист, конечно, мы с удовольствием его возьмем. Но если нет тех, кто был бы способен усилить игру команды, — обращаем свое внимание на легионеров.

За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола. Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее. Запрет на легионеров убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат. Но виновата в этом сама система, а не футболисты, — сказал Семак в интервью «Известиям».

Напомним, после 17 туров «Уфа» набрала 25 очков и занимает восьмое место в премьер-лиге.

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