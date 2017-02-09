Александр Танцюра: У Тигиева прописана сумма отступных. Ждем предложения «Спартака»

Ранее «СЭ» сообщал, что 21-летний футболист близок к подписанию долгосрочного контракта с московским клубом.

— Тигиев переходит в «Спартак»?

— Мы ведем переговоры с московским клубом. Пока информация такая.

— Установлен ли какой-то дедлайн?

— Нет. Никакого дедлайна нет. До закрытия трансферного окна еще три недели. Так что переговоры идут в базовом режиме без какого-либо форсирования.

— «Анжи» пока не устраивает предложение по защитнику?

— Нет. Так говорить ни в коем случае нельзя. У Георгия в контракте прописана фиксированная сумма отступных. Ждем предложения от «Спартака».

— То есть пока его не последовало?

— Мы ждем. Конкретную сумму отступных я вам назвать не могу.

— Тигиев поедет на третий сбор Анжи?

— А почему нет? У него действующий контракт. Георгий настоящий профессионал. Он здорово работает на тренировках, выкладывается по полной. Хочет играть в такой великой команде, как «Спартак», поэтому ни в коем случае рук не опускает. (Виталий АЙРАПЕТОВ).