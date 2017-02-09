Александр Танцюра: У Тигиева прописана сумма отступных. Ждем предложения «Спартака»
Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра рассказал «СЭ», как идут переговоры со «Спартаком» по защитнику Георгию Тигиеву.
Ранее «СЭ» сообщал, что 21-летний футболист близок к подписанию долгосрочного контракта с московским клубом.
— Тигиев переходит в «Спартак»?
— Мы ведем переговоры с московским клубом. Пока информация такая.
— Установлен ли
— Нет. Никакого дедлайна нет. До закрытия трансферного окна еще три недели. Так что переговоры идут в базовом режиме без
— «Анжи» пока не устраивает предложение по защитнику?
— Нет. Так говорить ни в коем случае нельзя. У Георгия в контракте прописана фиксированная сумма отступных. Ждем предложения от «Спартака».
— То есть пока его не последовало?
— Мы ждем. Конкретную сумму отступных я вам назвать не могу.
— Тигиев поедет на третий сбор Анжи?
— А почему нет? У него действующий контракт. Георгий настоящий профессионал. Он здорово работает на тренировках, выкладывается по полной. Хочет играть в такой великой команде, как «Спартак», поэтому ни в коем случае рук не опускает. (Виталий АЙРАПЕТОВ).
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