Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28719441/
9 февраля 2017, 17:12 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Танцюра: У Тигиева прописана сумма отступных. Ждем предложения «Спартака»

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра рассказал «СЭ», как идут переговоры со «Спартаком» по защитнику Георгию Тигиеву.

Ранее «СЭ» сообщал, что 21-летний футболист близок к подписанию долгосрочного контракта с московским клубом.

— Тигиев переходит в «Спартак»?

— Мы ведем переговоры с московским клубом. Пока информация такая.

— Установлен ли какой-то дедлайн?

— Нет. Никакого дедлайна нет. До закрытия трансферного окна еще три недели. Так что переговоры идут в базовом режиме без какого-либо форсирования.

— «Анжи» пока не устраивает предложение по защитнику?

— Нет. Так говорить ни в коем случае нельзя. У Георгия в контракте прописана фиксированная сумма отступных. Ждем предложения от «Спартака».

— То есть пока его не последовало?

— Мы ждем. Конкретную сумму отступных я вам назвать не могу.

— Тигиев поедет на третий сбор Анжи?

— А почему нет? У него действующий контракт. Георгий настоящий профессионал. Он здорово работает на тренировках, выкладывается по полной. Хочет играть в такой великой команде, как «Спартак», поэтому ни в коем случае рук не опускает. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
09 февраля

Скончалась легенда советского футбола

Трагедия в Испании

Откровенное интервью Карпина. Раскрыл все секреты