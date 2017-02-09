Дмитрий Смирнов: Посещают мысли о завершении карьеры

36-летний хавбек отметил, что задумывается о завершении карьеры в том случае, если не будет достойного предложения от другой команды.

— Контракт с «Арсеналом» я пока не расторгал, — сказал Смирнов. — С удивлением узнал из новостей, что меня отзаявили, даже не знаю, какой комментарий дать.

— В ближайшее время намерены поговорить с руководством?

— Да. В данный момент я исполняю свой контракт, тренируюсь с «Арсеналом-2». Что будет дальше, не знаю. Конкретного диалога с клубом пока не было.

— Занимаетесь поиском новой команды?

— Вариантов пока нет никаких. В моем возрасте уже стоит думать о завершении карьеры. И такие мысли посещают очень активно. (Сергей АСТАХОВ).