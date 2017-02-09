Игорь Лебеденко: «Динамо»? До лета, скорее всего, останусь в «Тереке»

— Вы не так много играли осенью — 10 неполных матчей.

— Тренер в тот момент делал выбор не в мою пользу. Это не говорит о спаде — я был в хорошей форме. Просто ставка делалась на других. Обидно, конечно. Всегда в любой команде хотел играть. Контракт у меня до лета. Посмотрим, что будет.

— Сообщали, что вас в «Динамо» зовут.

— Летом 2016 года вообще писали, что я уже в «Динамо». До конца контракта, скорее всего, останусь в «Тереке».

— Переговоры о новом контракте с «Тереком» ведутся?