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9 февраля 2017, 21:57 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Игорь Лебеденко: «Динамо»? До лета, скорее всего, останусь в «Тереке»

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко — о своем будущем.

— Вы не так много играли осенью — 10 неполных матчей.

— Тренер в тот момент делал выбор не в мою пользу. Это не говорит о спаде — я был в хорошей форме. Просто ставка делалась на других. Обидно, конечно. Всегда в любой команде хотел играть. Контракт у меня до лета. Посмотрим, что будет.

— Сообщали, что вас в «Динамо» зовут.

— Летом 2016 года вообще писали, что я уже в «Динамо». До конца контракта, скорее всего, останусь в «Тереке».

— Переговоры о новом контракте с «Тереком» ведутся?

— Нет. В команде сейчас очень много атакующих игроков, способных сыграть на краях атаки — человек семь-восемь. А места всего два. Плюс ребята, с кем конкурирую, моложе. В России все-таки смотрят на возраст. Единственный тренер, который говорил, что ему все равно, сколько игрокам лет — это был Бердыев. Наверное, поэтому у него здорово играли и играют опытные футболисты — Навас, Калачев, Шаронов, Медведев.

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