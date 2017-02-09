Игорь Лебеденко: «Динамо»? До лета, скорее всего, останусь в «Тереке»
Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко — о своем будущем.
— Вы не так много играли осенью — 10 неполных матчей.
— Тренер в тот момент делал выбор не в мою пользу. Это не говорит о спаде — я был в хорошей форме. Просто ставка делалась на других. Обидно, конечно. Всегда в любой команде хотел играть. Контракт у меня до лета. Посмотрим, что будет.
— Сообщали, что вас в «Динамо» зовут.
— Летом 2016 года вообще писали, что я уже в «Динамо». До конца контракта, скорее всего, останусь в «Тереке».
— Переговоры о новом контракте с «Тереком» ведутся?
— Нет. В команде сейчас очень много атакующих игроков, способных сыграть на краях атаки — человек
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