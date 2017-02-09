«Ростов» сократит зарплату самым высокооплачиваемым менеджерам

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы оптимизируем расходы и уменьшаем зарплаты управленческого аппарата клуба. В данном случае речь идет о десяти самых высокооплачиваемых руководителях. Мы считаем, что заработные платы, которые существовали в клубе, являются слишком высокими, и на эти позиции можно подобрать специалистов с более оптимальной заработной платой», — сказал он.

Собеседник ТАСС отметил, что изменения не коснутся игроков и тренерского штаба. «Права игроков и тренеров защищены контрактами, и мы ни один контракт по тренерском штабу — а это 10 человек, — ни по игрокам команды не пересмотрели в меньшую сторону, все эти контракты сохранились. Более того, мы несколько контрактов по нескольким футболистам пересмотрели в большую сторону, для того, чтобы сохранить этих игроков в команде. Мы в них заинтересованы», — заявил Гуськов.

По словам куратора клуба, новый генеральный директор ростовчан, на место Владимира Крупина, покинувшего пост 24 января, будет назначен до конца февраля.