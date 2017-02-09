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9 февраля 2017, 9:52 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Ростов» сократит зарплату самым высокооплачиваемым менеджерам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Футбольный клуб «Ростов» произведет некоторые кадровые изменения, а также сократит зарплату самым высокооплачиваемым менеджерам. Об этом ТАСС заявил первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил что кадровые изменения не коснутся игроков и тренерского штаба. Увеличить
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«Мы оптимизируем расходы и уменьшаем зарплаты управленческого аппарата клуба. В данном случае речь идет о десяти самых высокооплачиваемых руководителях. Мы считаем, что заработные платы, которые существовали в клубе, являются слишком высокими, и на эти позиции можно подобрать специалистов с более оптимальной заработной платой», — сказал он.

Собеседник ТАСС отметил, что изменения не коснутся игроков и тренерского штаба. «Права игроков и тренеров защищены контрактами, и мы ни один контракт по тренерском штабу — а это 10 человек, — ни по игрокам команды не пересмотрели в меньшую сторону, все эти контракты сохранились. Более того, мы несколько контрактов по нескольким футболистам пересмотрели в большую сторону, для того, чтобы сохранить этих игроков в команде. Мы в них заинтересованы», — заявил Гуськов.

По словам куратора клуба, новый генеральный директор ростовчан, на место Владимира Крупина, покинувшего пост 24 января, будет назначен до конца февраля.

«По новому генеральному директору сейчас ведутся переговоры и консультации, и до конца февраля он будет назначен. Каких-то кардинальных изменений по тренерскому штабу, по футболистам не предполагается. То, что касается менеджмента, бухгалтерии, некоторые кадровые изменения возможны. Цель всех этих изменений — стабилизировать финансовую ситуацию в клубе и вывести управление клуба на новый, более качественный уровень», — заявил он.

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