«Терек» может быть переименован в «Ахмат»

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Об этом заявил вице-президент «Терека» Хайдар Алханов, добавив, что пока не может говорить о серьезном обсуждении данного вопроса.

«Разговоры о переименовании ФК “Терек” в ФК “Ахмат” были. Но о серьезном обсуждении я не слышал. Не знаю, что сказать вам по этому поводу», — цитирует Алханова «Чемпионат.com».

«Терек» был основан в 1946 году. Тогда он носил имя «Динамо». В 1948 года команда была переименована в «Нефтяник», а спустя десять лет обрела имя «Терек». Это название команда носит и поныне, а полностью сейчас она именуется «футбольным клубом “Терек” (Грозный) им. А. А. Кадырова». Домашний стадион клуба — «Ахмат-Арена».

Также именем бывшего главы Чеченской Республики названы улица в Москве, мост в Санкт-Петербурге, региональный общественный фонд, теплоход одной из транспортных компаний, открытая в 2014 году под Иерусалимом одна из самых больших мечетей в Израиле, а также белая звезда — сверхгигант из созвездия Льва.

Ахмат Кадыров — религиозный и государственный деятель, первый президент Чечни, герой России. В ходе Чеченской войны сначала воевал за боевиков, а затем перешел на сторону России. В 2000 году был назначен Главой Администрации Чеченской Республики.

9 мая 2004 года Ахмат Кадыров погиб в результате теракта на грозненском стадионе «Динамо».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, сын Ахмата Кадырова, комментируя информацию о возможном переименовании «Терека», заявил, что только совет директоров клуба может принимать решение по данному вопросу.

«Это прерогатива совета директоров клуба. Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов «Ахмат» по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность. Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении «Терека» сыграл первый президент республики, герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Еще раз говорю, что решение остается за советом директоров, — приводит слова Кадырова пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики.

Промоутерская бойцовская компания «Ахмат» получила всероссийскую известность в октябре 2016 года, проведя турнир, в рамках которого были организованы бои не только профессионалов, но и детей. Три сына Рамзана Кадырова провели в прямом эфире «Матч ТВ» поединки по правилам смешанных единоборств. Президент Союза MMA России легендарный боец Федор Емельяненко резко раскритиковал этот турнир.

По его словам, проведение поединков между детьми до 12-ти лет по правилам ММА недопустимо.

В свою очередь президент «Терека» Магомед Даудов сообщил, что фанаты инициировали сбор подписей под официальным обращением к совету директоров клуба.

«Мы пока обращение не получили, но из соцсетей знаем, что тема активно обсуждается. Конечно, мы обязаны рассмотреть обращение. Совет примет решение, которое будет носить глубоко продуманный, взвешенный характер, учитывающий все особенности», — сказал Даудов в интервью ТАСС.

Возможное переименование клуба из Чечни не в новинку для российского футбола. Так, летом 2016 года было опубликовано открытое письмо компании «Бургер Кинг» с предложением спонсорской помощи в 500 млн рублей в обмен за переименование клуба в «Зенит-Бургер Кинг». Питерцы производителю фаст-фуда отказали. Тогда же футбольный клуб «Газовик», дебютирующий в высшем дивизионе, сменил название на «Оренбург» — по имени города, где базируется команда.

Будучи владельцем команды из Швейцарии «Ксамакс» вице-президент «Терека» Булат Чагаев хотел переименовать клуб в «Ксамакс Вайнах» (на чеченском языке «вайнах» означат «наш народ» — прим. «Газета.Ru»), но получил отпор со стороны болельщиков клуба.

Ранее футбольный клуб из города Ростов-на-Дону, появившийся 10 мая 1930 года как команда строителей завода. «Ростсельмаш», спустя 73 года был переименован в «Ростов». Данная реформа до сих пор вызывает немало споров среди поклонников желто-синих: вот почему на фанатской атрибутике так часто встречается любимое большинством болельщиков первоначальное название клуба.

Не чужды подобные преобразования и играющему в ФНЛ «Енисею», который с момента основания в 1937 году менял имя клуба целых пять раз.

Помимо этого, стало популярно менять год основания клуба. Сначала ЦСКА в 2008 году, официальным днем рождения которого считалось 29 апреля 1923 года, связал свое основание с организованным в 1911 году Обществом любителей лыжного спорта. Позднее армейцы выпустили новую эмблему клуба, где красуются «19» с одной стороны и «11» — с другой. Затем «Спартак», последовав примеру земляков, изменил дату основания с 1922 на 1935. И, наконец, в начале апреля прошлого года московский «Локомотив» приписал себе в «паспорте» 14 лишних лет: теперь годом основания клуба официально является не 1936, а 1922 год.

В сезоне 2016/2017 чемпионата России «Терек», набрав 28 очков после 17 туров, идет на четвертом месте в турнирной таблице.