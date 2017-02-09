«Домашний арест» Могилевца

«ЗАЛОЖНИК» УЕФА

История Могилевца в «Зените» — очередная футбольная сказка про Золушку, и сейчас она уже где-то около развязки. Давно состоялось общение с доброй феей — точнее, добрым феем, чью роль в «Рубине» блистательно исполнил Ринат Билялетдинов. С излишком хватило домашних ущемлений и беспросветной адской работы — без малейшего шанса заслужить настоящую благодарность. Был и бал — ростовский, блистательный, с серебряными медалями, когда им любовался даже сам король-тренер и вслед за ним пускался в пляс. И часы уже били двенадцать раз, превращая счастье в тыкву. И снова тягостные дни-недели в родном доме, где мачеха другая, а отношение осталось прежним, и снова рис-чечевица, постирай-подмети, а любовь, похвала и подарки — сестрам. Хоть в проруби топись.

И уже рыщет принц с хрустальным башмачком, то есть бутсой золотой. Так по крайней мере сказка сказывалась. А она — всегда намек, что все меняется на свете, если очень захотеть.

Могилевец — хочет. Иначе не рвался бы из «Зенита», из дома, на меньшую зарплату, но туда, где ждут, туда, где нужен. В «Ростов». Он знает и уверен, что там все получится. Да и в нем уверены не меньше.

«Зенит» пока не отпускает. По сугубо меркантильным, количественным соображениям: Могилевцем можно заполнить дыру в еврокубковой заявке, где обязательно должны фигурировать четверо собственных воспитанников клуба, а их хорошенько повыветрил из команды Андре Виллаш-Боаш. Кроме того, срок контракта Могилевца заканчивается совсем скоро, и Павлом можно будет обзавестись даром. Так зачем же пускать деньги в трубу? Лучше потерпеть еще чуть-чуть.

БАРЬЕР ВИТСЕЛЯ

Нет, как ни притягивай, аргументы футбольных недостатков, объясняющих, почему Могилевец, включенный в заявку на чемпионат мира-2014 и вызываемый Черчесовым в сборную из питерского запаса, везде играет, а в «Зените» — беспомощен. Утверждают, что Павел слаб в единоборствах и вообще избегает силовой борьбы, слишком уж нетороплив в мыслях и движениях, — почему же его так ценит Бердыев, стилистика команд которого не подразумевает балерин и тугодумов? Уже тот факт, что Могилевец целиком отыграл в основе серебряный сезон «Ростова» и сегодня Курбан Бекиевич хочет его вернуть, отметает любые потуги сомневаться в характере и бойцовских качествах игрока.

Мало забивает и ассистирует? Так ведь статистика не учитывает подготовительных мероприятий, и того, кто создал атаку, определил ее темп и направление, запустил в прорыв крайнего хавбека, с чьей подачей и был забит гол. Как нет в ней и сведений о грамотно перекрытых направлениях для чужого паса и наглухо законопаченной зоне вблизи штрафной, через которую соперник уже в середине первого тайма отказывается водить мяч. А это, между прочим, пагубно сказывается на ТТД — ведь игра начинает двигаться иными маршрутами, мимо грамотея. Не бежать же ему на другой участок поля, оголяя свой, чтобы поднабрать циферок?!

Бердыев это видит и ценит. И Билялетдинов в «Рубине» видел и ценил. А помните — или, может быть, слышали, — как Бесков рассмотрел гигантский потенциал в легковесном, по общепринятому мнению, Гаврилове? Как отыграл двенадцать сезонов в зубодробительной команде Лобановского и привел к кубковой победе пролетарский «Металлист» интеллигентный, филармонический Буряк? Как укоряли по молодости Титова за то, что поджимает ноги в стыках, бережет их для передач? Это все истории из одной хрестоматии.

Думаю, единственным барьером для Могилевца на пути в основу «Зенита» был не тренер и уж точно не чьи-то сторонние сомнения, а Витсель — серьезный дорогостоящий исполнитель. И больше ничего.

Павла он, конечно, превосходил. Что вполне естественно — основной полузащитник сборной Бельгии, выступавший в Лиге чемпионов, по умолчанию сильнее 21-летнего парня, весь международный опыт которого — отборочные матчи молодежки. И когда Могилевец сидел за спиной Акселя в сезоне-2014/15, вряд ли его это удручало. Да, Витсель — не Марадона, но играл в целом неплохо. А Павлу шансы давали по чайной ложке, и он успокаивал себя тем, что-либо Аксель скоро вернется в Европу, либо возникнет на горизонте еще один «Рубин».

Тот и возник — в виде «Ростова». И в обстановке полного доверия, теплого микроклимата и всеобщей поддержки, в руках классного тренера Могилевец расцвел. И провел прошлый сезон на ура.

В ОЖИДАНИИ ЛЕТА

Вряд ли ему хотелось возвращаться в «Зенит». Да, родная команда — но удовольствие от футбола осталось на Дону. А в Петербурге уже и насиженное годом ранее место оказалось занято — бразильцем Маурисиу. Попутно выяснилось, что Луческу в центральной зоне нужны в большей степени трудяги, а не художники. И Витсель, порывавшийся в Европу, задержался в городе на Неве.

Подозреваю, с этого момента Могилевец, тонкая душа, расстроился и попросту скис. Ушел в себя, во внутреннюю эмиграцию, которая в сочетании с определенными внешними условиями и интересами «Зенита» превратилась, по сути, в домашний арест.

Там он сейчас, это заметно, на отшибе, посторонний. Это не его команда, и в ней он в нынешнюю пору своим не станет. Да и не пытается. Будь его воля, как мне кажется, хавбек с радостью расторг бы контракт, лично заплатив неустойку, и рванул туда, где действительно нужен, — пусть играть нельзя, зато можно тренироваться, работать, расти. Но правилами это запрещено. По ним всякий футболист — Золушка, которую с утра ждет чечевица вперемешку с рисом.

Остается ждать лета. А пока Могилевцу надо взять себя в руки и в ближайшие месяцы трудиться еще больше. Чтобы не растерять квалификацию, чтобы нога не разбухла от тоски и туфелька-бутса впору пришлась. Все же помнят, как скверно выглядел он в сборной в игре с румынами — сказалось бездействие.

Все видели, как угасает он матч за матчем на зимних сборах, играя все хуже. Скорее всего, оттого, что не удалось уйти. Самый первый матч с «Айнтрахтом», когда еще жила надежда на счастливую весну, Могилевец провел здорово, одухотворенно, на мой вкус, лучше всех в «Зените». А в последнем против «Оденсе» ему дали всего 10 минут. Не исключено, что и отказ подписать новый контракт тоже оборачивается Павлу боком. Такое в футболе сплошь и рядом.