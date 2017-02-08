«Спартак» предложил четырёхлетний контракт замбийцу Сакала
Нападающий Фэшн Сакала покинул расположение «Спартака-2», где он находился около двух недель, и вернулся в Замбию, но вскоре может подписать контракт с
красно-белыми, сообщает Zambian Football.
По информации источника, спартаковцы предложили ему четырёхлетний договор, однако пока нет точных сведений о том, устраивают ли игрока условия соглашения.
Сакала считается одним из самых перспективных игроков в Замбии и выступает за молодёжную сборную своей страны.
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