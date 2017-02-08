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8 февраля 2017, 22:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» предложил четырёхлетний контракт замбийцу Сакала

Нападающий Фэшн Сакала покинул расположение «Спартака-2», где он находился около двух недель, и вернулся в Замбию, но вскоре может подписать контракт с красно-белыми, сообщает Zambian Football.

По информации источника, спартаковцы предложили ему четырёхлетний договор, однако пока нет точных сведений о том, устраивают ли игрока условия соглашения.

Сакала считается одним из самых перспективных игроков в Замбии и выступает за молодёжную сборную своей страны.

Спартак М
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