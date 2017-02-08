«Спартак» предложил четырёхлетний контракт замбийцу Сакала

Казалось, нынешней зимой 29-летний центральный защитник покинет «Спартак» — многочисленные СМИ отправляли его ежедневно то в один иностранный клуб, то в другой. А немецкий футболист, как выяснилось, уходить даже и не собирался. Сейчас он восстанавливается от повреждения, полученного в последнем матче первой части сезона против «Рубина», и с оптимизмом смотрит в свое российское красно-белое будущее.