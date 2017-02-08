Игорь Кудряшов: Я сейчас в отпуске. По работе в «Томи» все необходимое сделал

Он отметил, что сейчас находится в отпуске. По итогам 17 туров чемпионата России, томский клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

— Уже неделю нахожусь в отпуске, которого не было два года, — сказал Кудряшов. — Что касается работы, то все необходимое организовал, в том числе и сборы. (Сергей АСТАХОВ).