Игорь Кудряшов: Я сейчас в отпуске. По работе в «Томи» все необходимое сделал
Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов прокомментировал «СЭ» появившуюся информацию о своем увольнении.
Он отметил, что сейчас находится в отпуске. По итогам 17 туров чемпионата России, томский клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
— Уже неделю нахожусь в отпуске, которого не было два года, — сказал Кудряшов. — Что касается работы, то все необходимое организовал, в том числе и сборы. (Сергей АСТАХОВ).
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