Сердар Таски: Выиграем золото, пойду пешком в Германию, как Боккетти в Италию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЗВАЛИ ИЗ АНГЛИИ И ИСПАНИИ, НО…

— Самый главный вопрос: как здоровье?

— Лучше с каждым днем, тренируюсь пока индивидуально, постепенно увеличиваю нагрузку. Двигаюсь к восстановлению шаг за шагом. Надеюсь как можно скорее присоединиться к команде, хотя, само собой, быстро набрать форму, догнать партнеров и влиться в общую группу не так-то и легко.

— А каковы прогнозы?

— Рассчитываю, что произойдет это на следующем сборе.

— Травма случайно не сорвала отпуск? Не пришлось дополнительно крутить тренажеры вместо того, чтоб взять заслуженную передышку?

— Нет-нет, я даже не мог никак тренироваться долгое время. Из-за разрыва внутренней связки колена мне наложили шину, так что… Отдых, конечно, мог бы получиться в этом плане и более удачным. Но я и так провел время неплохо. Съездил домой: сначала в Германию, потом в Турцию.

— Зимой постоянно появлялась информация, что вы вот-вот покинете «Спартак». Не захотели?

— Запросы в клуб и предложения действительно поступали, не буду скрывать. Значит, мой уровень игры позволяет рассчитывать на интерес со стороны других команд, и это приятно. Но я решил остаться. Чувствую себя в России комфортно, играю здесь уже достаточно долго, все замечательно. А главное: не хотел никуда уходить, потому что в этом году очень рассчитываю стать со «Спартаком» чемпионом.

— И все-таки, откуда звали? Много писали про «Трабзонспор» и «Саутгемптон». Что правда, что нет?

— Да, насчет этих двух клубов, упоминавшихся в прессе, все верно. Имелись также два других предложения из Англии и еще одно — из Испании. Но я не рассматривал их. Для меня изначально было понятно, что буду играть только в «Спартаке».

— Неужели не хотелось окунуться в английскую премьер-лигу — сильнейший чемпионат в мире?

— Он действительно лучший, не спорю. Но поставил сейчас перед собой обязательную задачу — выиграть чемпионат России.

КАК Я МОГ ОТКАЗАТЬ «БАВАРИИ»?!

— Прошлой зимой перспектив борьбы за титул, выходит, не видели?

— Нет, не в этом дело. Тогда я ушел по простой причине: меня позвала сама «Бавария». Вы ведь понимаете, что такие предложения могут поступить один раз за всю жизнь. Как я мог отказать? В мире всего три клуба, которым невозможно это сделать, — еще и «Реал» с «Барселоной».

— Какое самое яркое воспоминание от мюнхенского периода?

— Само собой, два титула, — победы в бундеслиге и Кубке Германии.

— Иногда футболисты открещиваются от наград, если провели в сезоне слишком мало матчей. Так и говорят: «Не моя эта медаль, не заслужил…».

— А я считаю, что любой, кто выходил на поле, стал частью команды и внес свой вклад в общий успех. И неважно, сколько матчей ты провел — пять, 10, 15 или 30. Я свои встречи сыграл. Тем более в ситуацию в «Баварии» попал действительно непростую. Прошли уже три тура второго круга, а я пришел в клуб после шести недель отпуска и лишь нескольких тренировок на сборе в «Спартаке». Необходимо было вливаться в коллектив, где собраны мастера высочайшего уровня, догонять их в физической форме, а они уже убежали далеко вперед. Словом, сложно все получилось.

— С кем сильнее всего сдружились в «Баварии»?

— Да со всеми. Знал большинство партнеров либо по сборной, либо со времен прежних выступлений в чемпионате Германии. Атмосфера там очень приятная, все без исключения общаются друг с другом, никакого разделения на группировки нет и в помине.

— Мюллер вправду такой юморист, каким его рисуют?

— Не знаю, главный он весельчак во всем немецком футболе или нет, но шутки в его исполнении действительно почти не прекращаются. С Томасом всегда очень забавно, и такие люди обязательно нужны в каждой команде для создания общего настроения.

— Кто тогда свой Мюллер в «Спартаке»?

— Пара человек, сравнимых по уровню с Томасом, точно есть. Но имена от меня не ждите — такие вещи должны оставаться внутри команды!

— Главное, что вас поразило в Гвардьоле?

— Восхищает тем, что разбирает все скрупулезно на мельчайшие детали. Что угодно: будь то отдельная тренировка или анализ матча. Иногда лезет в такие дебри, разбирая соперника, что ты думаешь: «Зачем нам все это? Так глубоко копать точно не нужно». Но у него такой подход ко всему. И, наверное, этим и объясняются его достижения. Хосепа справедливо считают одним из сильнейших, если не сильнейшим тренером в мире.

— Есть какие-то общие черты у него с Каррерой?

— Сложно сказать. Да и вообще, вряд ли тренеров нужно сравнивать. Чтобы добиться успеха, они должны развиваться по собственному пути, использовать свои методы, а не копировать их друг у друга.

АЛЕНИЧЕВ ВОЗГЛАВИТ ДРУГУЮ СИЛЬНУЮ КОМАНДУ

— Сейчас, как вы сказали, цель «Спартака» — золото. Но признайтесь честно: могли представить летом, когда проиграли АЕК в Лиге Европы, а Дмитрий Аленичев ушел в отставку, что команда так быстро придет в себя? У многих болельщиков тогда началась паника: «Все пропало, опять одно и то же, очередной год потерян».

— А у меня — ничего подобного. Напомню вам, что между двумя матчами с киприотами мы разгромили «Арсенал» со счетом 4:0. Поражение от АЕК действительно стало очень горьким разочарованием, но даже после него не было упаднического настроения и мыслей, что нас ждет провальный сезон. Напротив, мы смогли сконцентрироваться на внутреннем чемпионате, и это отчасти помогло. Хотя сыграть в групповой стадии еврокубков тоже было бы очень приятно.

— Грустно было расставаться с Аленичевым?

— Считаю его очень хорошим тренером. При нем я прогрессировал, мне нравилась игра, которую он требовал от линии обороны — выход в атаку за счет коротких передач, напористый стиль. Жаль, что все сложилось именно так. Почему у него не вышло? Ответить однозначно невозможно. Многие факторы слились воедино. Но уверен, вскоре он может возглавить какую-то другую сильную команду.

— В чем для вас феномен «Спартака» Карреры?

— Прежде всего, выделю нашу физическую готовность. Она в полном порядке, а футболист в каждом матче должен чувствовать себя отлично. Еще отмечу появившуюся уверенность в собственных силах. А что касается Массимо, он здорово передает нам свою волю к победе. Благодаря пламенным речам и установкам мы очень хорошо и надолго заряжаемся энергией, помогающей на поле.

— То есть солидарны с Зобниным, который назвал итальянца самым сильным мотиватором из всех своих тренеров?

— Бесспорно, у Романа были основания на такое заявление. Я, правда, не буду говорить категорично, поскольку наверняка в мире найдутся и другие специалисты, умеющие столь же мощно мотивировать. Но Каррера действительно в этом очень хорош.

— В чем-то он похож на другого итальянца, с кем вы работали в Германии, — Джованни Трапаттони?

— Я был совсем юным футболистом, когда Трапаттони возглавлял «Штутгарт». Меня еще не всегда привлекали к тренировкам с основным составом, в заявку во время матчей тоже попадал далеко не каждый раз. Так что мне трудно всерьез рассуждать о методах Джованни и искать аналогии. Скажу одно: и его, и Карреру объединяет большое внимание к «физике». Оба они очень хорошо готовят футболистов.

— Глушаков признавался, что разговоры о золоте в команде отсутствуют напрочь и негласно не очень приветствуются.

— Могу это подтвердить. Повторяющуюся мантру «хотим стать чемпионами, хотим стать чемпионами» внутри коллектива вы точно не услышите. Но у всех свой образ мышления. Я, к примеру, побеждал в Германии с «Баварией» и «Штутгартом». Поэтому не боюсь говорить, что сейчас моя цель — обязательно помочь «Спартаку» стать первым в России.

КОНКУРЕНЦИЯ? ПЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАЩИТНИКОВ? ТАК ЭТО Ж ХОРОШО!

— Какой матч «Спартака» за последнее время назовете самым ярким?

— Пожалуй, ноябрьский против ЦСКА. Дерби вообще всегда получаются гвоздями программы в первенстве, оставляют сильнейшие эмоции. А тогда, в первом круге, мы выиграли 3:1 на переполненном стадионе. И своим футболом, доминированием с первой до последней минуты, наглядно, не словами, а делом показали болельщикам, что хотим взять золото.

— Сейчас в «Спартаке» пять центральных защитников вместе с вами. Конкуренция серьезная.

— Так это же хорошо! Значит, будем пахать и показывать лучшие качества на каждой тренировке. Понятно, что место на поле найдется либо двоим, либо троим, в зависимости от схемы. Кто-то сядет на лавку. Но я в себе уверен: если наберу хорошую форму, буду играть.

— Планируете надолго остаться в России?

— В конце сезона истекает мой контракт, но в нем есть опция продления. Легко могу представить себя в «Спартаке» и в дальнейшем, с удовольствием вступлю в переговоры. Но все будет ясно по ходу второго круга. Посмотрим, как все сложится.

— В чем видите основную проблему российского футбола?

— Не хочу никого критиковать… Наверное, отмечу слишком низкую заполняемость стадионов. Все-таки в бундеслиге я привык к другому, к аншлагам по 50 и 60 тысяч зрителей. Впрочем, сейчас есть прогресс и в России, появляются новые современные арены, на них ходит больше людей.

— Освоились полностью в нашей стране? Или есть вещи, которые по-прежнему не понимаете?

— Нет, не назову ни одной. Чувствую себя очень комфортно и давно привык. Ведь играю в «Спартаке» с 2013 года.

— Любимое место в Москве появилось?

— Какого-то одного нет. Много где можно чудно провести время, посидеть в ресторанах, погулять с семьей и друзьями. Но у меня на самом деле не так часто появляется свободное время. Я из той категории футболистов, которые большое внимание уделяют отдыху и восстановлению. Стремлюсь сразу после тренировки начинать готовиться к завтрашнему занятию.

— Как ваш русский?

— Все лучше и лучше. Только не такое уж это простое занятие — осваивать ваш язык. Тем более полгода аренды в «Баварии» на пользу мне в этом плане точно не пошло, русских ребят там, увы, не было. Но сейчас я вернулся и вновь принялся за постоянное изучение.

— В Россию приехал ваш давний знакомый по чемпионату Германии — Фарфан.

— Да, слышал. Я часто играл против него: он за «Шальке», я — за «Штутгарт». Про его нынешний уровень сказать вообще ничего не могу, ведь в последнее время Фарфан выступал в Эмиратах. Но если он сохранил или восстановит свою прежнюю форму, тогда станет великолепным приобретением для «Локомотива» и большой удачей.

— Боккетти пообещал пойти в Италию пешком, если «Спартак» возьмет золото. Вы на его подвиг способны?

— Так… А что у нас там ближе от Москвы — Германия или Италия? Готов пойти с Сальвой наперегонки! Он — к себе, я — к себе. Заодно и посмотрим, кто быстрее. В любом случае, чего только ни сделаешь, если наша общая мечта сбудется.