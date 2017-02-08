От мелких штрафов до лишения свободы: европейский опыт борьбы с футбольными фанатами

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Помимо штрафных санкций для российских болельщиков законопроект предусматривает наказание и для иностранных фанатов: от денежных штрафов до выдворения на родину.

ТАСС проанализировал международный опыт борьбы с футбольными хулиганами на примере европейских государств, известных активностью фанатов.

В Великобритании существуют отдельные законы «О футбольных болельщиках» (принят в 1989 году) и «О футбольных правонарушениях» (1991). Последний закон, в частности, вводит наказания за расистские высказывания, несанкционированный выход на поле или использование пиротехники.

Одной из наиболее распространенных мер, применяемых в отношении болельщиков-правонарушителей, является запрет на посещение спортивных мероприятий на определенное время.

Минимальное наказание за нарушение закона «О футбольных правонарушениях» — запрет на посещение матчей в течение трех лет. Если же болельщик на стадионе совершил более тяжкое преступление и был приговорен к лишению свободы, ему запрещают посещать матчи на срок от шести до десяти лет.

Согласно «Футбольному акту о беспорядках» (2000), во время проходящих за рубежом крупных международных турниров фанаты, которым запрещено посещать матчи, обязаны сдавать свои заграничные паспорта, чтобы не иметь возможности выехать из страны.

Ответственность болельщиков, совершающих правонарушения, устанавливается нормами Спортивного кодекса Франции (2004).

За пребывание на спортивном мероприятии в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф €7,5 тыс. За распространение алкоголя на стадионе — тот же самый штраф и один год лишения свободы. Совершение в пьяном виде насильственных действий, повлекших полную потерю трудоспособности другого лица на срок до восьми дней, наказывается одним годом лишения свободы и штрафом в размере €15 тыс.

Проникновение на территорию спортивного объекта в состоянии алкогольного опьянения, разжигание ненависти и побуждение к совершению насилия в отношении других лиц, а также призывы к расизму или экстремизму караются одним годом лишения свободы и штрафом €15 тыс.

В отношении правонарушителей может быть применена дополнительная мера наказания — запрет на срок до пяти лет находиться около спортивных объектов, где проводятся мероприятия, и входить на их территорию.

В начале 1990-х годов Немецкий футбольный союз (DFB) совместно с рядом национальных министерств разработал Национальную концепцию безопасности в спорте.

Основная мера наказания правонарушителей — запрет на посещение футбольных матчей. Его могут налагать DFB, футбольные клубы и региональные футбольные федерации.

В зависимости от характера и тяжести правонарушения данный запрет может быть местным (на посещение матчей конкретной команды или в конкретном регионе) или национальным (на посещение всех матчей любого уровня). Минимальная продолжительность запрета — одна неделя, максимальная — до окончания текущего сезона плюс три года.

В начале 2000-х в стране был принят закон о противодействии футбольному хулиганству.

Этот документ определял ответственность (от штрафов до лишения свободы) за организацию беспорядков, бросание на поле различных предметов и др.

Впоследствии в Италии были введены обязательные идентификационные карты, без которых клубы не имели права продавать билеты болельщикам на выездные игры.

В 2014 году, после убийства одного из болельщиков клуба «Наполи», меры по борьбе с футбольными хулиганами были ужесточены: в частности, минимальная продолжительность запрета на посещение футбольных матчей теперь составляет три года.

В 2011 году в Турции был принят закон «О предотвращении беспорядков и насилия в спорте», регламентировавший поведение болельщиков.

Документ устанавливал административный запрет на посещение определенных спортивных мероприятий и мест их проведения, а также вводил штрафы и лишение свободы за ряд правонарушений. Так, действия, дискриминирующие других людей по различным признакам, наказываются лишением свободы на срок от трех месяцев до одного года.

В случае, если на клуб налагаются дисциплинарные санкции из-за действий фанатов, болельщикам-мужчинам запрещается посещать его домашние матчи, но предоставляется бесплатный вход женщинам и детям до 12 лет.

В январе 2012 года в Польше вступил в силу закон, согласно которому футбольные стадионы должны быть оборудованы электронными системами идентификации лиц.

Для фанатов, которым за хулиганство запрещено посещать спортивные мероприятия, устанавливалась обязательная регистрация в полиции во время их проведения.

Закон также вводил в действие так называемые дистанционные суды, позволяющие назначить правонарушителю наказание непосредственно на стадионе в режиме видеоконференции.

В конце 2000-х греческие власти запретили самостоятельное существование фанатских объединений, поставив их под контроль специальных сотрудников футбольных команд.

Был введен запрет на организованные выезды фанатов на гостевые игры. В свою очередь, клубы начали нести ответственность за поведение болельщиков, осуществлять продажу именных электронных билетов и видеонаблюдение за порядком на стадионах.

В стране действует закон «О борьбе с насилием, расизмом, экстремизмом и нетерпимостью в спорте» (2007). Документ классифицирует деяния, совершаемые зрителями спортивных мероприятий, на три типа:

тяжкие правонарушения (наказываются штрафом в размере от €60 тыс. до €650 тыс. и запретом на посещение любого спортивного объекта на срок от двух до пяти лет);.

правонарушения средней тяжести (штраф €3−60 тыс., и запретом на посещение любого спортивного объекта на срок от двух до пяти лет);.

правонарушения средней тяжести (штраф €3−60 тыс., запрет на посещение любого спортивного объекта на срок от одного до шести месяцев).

Законодательство по отношению к иностранным болельщикам

Во всех странах мира иностранцы — нарушители порядка на стадионах несут ответственность согласно местному законодательству. Как правило, в соответствии с иммиграционным законодательством после отбывания наказания болельщики подлежат депортации на родину.

Материал подготовлен на основе данных, предоставленных «ТАСС-Досье».